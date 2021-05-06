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機師疫苗排第一被笑？黃珊珊：台灣特有情況　機組員風險比醫護高

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫擴大，台北市長柯文哲認為，疫苗施打順序有問題，機組人員應要在第一線，結果被台大感染科醫師李秉穎直指「把機組員排第一，會被國際笑死！」對此，台北市副市長黃珊珊表示，因為醫護人員是被居家檢疫、防疫旅館守住了，風險反而沒有機師高，這是台灣特有的狀況，守住得太好，所以跟國際不一樣，「沒有人要吵架。」

▲▼黃珊珊出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊6日下午舉辦防疫記者會，衛生局長黃世傑一同出席。被問到有關於柯文哲認為，機組人員施打疫苗順位應要在第一線，使李秉穎回擊，世界各國沒有人把機組員當第一序位施打，而是醫護人員排第一，把機組員排第一會鬧國際笑話。

▲▼台北市衛生局長黃世傑出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市衛生局長黃世傑出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

對此，黃世傑指出，此次機師事件凸顯一些問題，因為航空貨運關係，機師飛航有其需要，所以檢疫天數從一般14天減為7天、5天，甚至於3天，加上一些措施；目前以台灣來講，醫院是有風險，但跟國外包括美國、印度等醫療崩潰情形不同，柯文哲的意思是，機師可能從高風險國家進入台灣，若檢疫措施有縮短，疫苗政策上應該要有調整。

黃世傑表示，目前台灣這種情況，機師風險還是很高，相信地方將意見提出來，中央也會樂意去做調整，因為這是善意建議，至於國際上會不會笑我們？以目前世界疫情嚴重，會笑台灣的國家應該是很少。而將機組人員疫苗施打順位調到第三，他個人看法是覺得應該可以，現在疫苗也夠打，但最重要的是，能否拿到更多或更好的疫苗，鼓勵全民普遍施打。

▲▼黃珊珊出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊則持手板提及，台灣防疫戰線最成功的是14天居家檢疫，防疫旅館與居家檢疫守住了台灣，唯一可能的缺口是機組人員沒堅守此線，因為一般人在防疫旅館或居家檢疫期間若生病，會直接被帶到醫院去，沒有生病才會回去社區，然而機組人員居家檢疫天數從14天，變成7天居家檢疫、7天自主健康管理，接下來又變成5天居家檢疫、9天自主健康管理，4月15日更是變成3天居家檢疫、11天自主健康管理。

黃珊珊說，在做這些變化時，疫苗政策卻沒有跟著變，如果要放寬規定的話，疫苗政策是不是也該做調整？柯文哲的意思是，放寬機組人員防疫規定，可是疫苗政策卻不是在比較前面的順位，就會成為社區破口。

黃珊珊指出，之前醫護人員是被防線守住的，雖然有風險，但有第一道防線守住，然而機組人員現在沒這道防線，就會跟部桃事件一樣，機師風險比醫護人員更高，這就是台灣特有的狀況，因為台灣守住得太好，在國際上跟別人不一樣，「我想國外無法理解台灣居家檢疫、居家隔離，甚至防疫旅館這麼成功。」

黃珊珊強調，台灣把醫護人員保護的很好，因為有居家檢疫防線守住醫護人員，醫護人員風險反而沒機師高，這是柯文哲給中央的建議，「沒人要吵架。」

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