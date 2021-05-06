▲「蟑螂之亂」警察士氣低落，新北警長黃宗仁嗆：黑道「好膽嘜走」。（圖／翻攝自「新北市政府警察局」臉書粉專）

記者郭世賢／新北報導

新北市議員張志豪與蔡錦賢5日在議會質詢「蟑螂之亂」，要求新北市警察局長黃宗仁表態，黃答詢時指出，當晚接到許多電話關心他「有沒有被蟑螂咬到」，議員要求雙北聯合掃黑。他說「一直都有在做」一定會團結對付幫派黑道，並嗆黑道「好膽嘜走」，請大家相信警察。

議員張志豪表示，最近台北市接二連三的黑道挑釁事件，雙北是共同生活圈，具治安連動性，黃宗仁應聯合台北市警察局長陳嘉昌展開雙北聯合大掃黑，維護警察自信尊嚴，更保護市民的生命財產安全；議員蔡錦賢也問，這次蟑螂之亂，到底與黑道幫派有無關聯，是否真如外界所言是為了挑釁警方。

黃宗仁答詢時表示，事後大家都關心他「是不是有被蟑螂咬到」，但當天晚上因要南下參加同仁長輩的公祭，當天只待了30分鐘就離開。他說，台北市已宣布破案記者會，認為應該與挑釁警方關聯不大。

黃宗仁強調，全國的警察一定會團結，共同打擊黑道幫派，對付不良份子，要黑道「好膽嘜走」，請大家相信警察、繼續監督我們。

新北警局長黃宗仁3日晚間參加台北市大安義警大隊臥龍中隊幹部聯誼餐會上台致詞表示，台灣警察是很團結「我們是專業的」，對這些壞人「不容許他們的存在」，縱然有些疏失，請大家盡量包容，我們台北的警察、新北的警察、全國的警察，不管怎樣我還是把「人民放在第一位」，拜託大家！支持台北警察，支持新北警察、支持台灣警察。

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