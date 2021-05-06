星宇航空發內部信：避免跟友航組員聚餐　1機師同桌華航個案遭隔離

▲海真私房菜。（圖／翻攝Google Maps）

記者賴文萱／台北報導

華航染疫機師案1153曾在4月29日曾去民生東路上知名的海真私房菜餐廳用餐，星宇航空有機師也在同場聚會遭到居家隔離。星宇航空昨日則發出內部信件通提醒員工，疫情期間禁止和避免跟友航組員聚餐聚會，也呼籲大家多留心身體健康狀況。

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▲案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

案1153為本國籍30多歲男性，確診前曾到過海真私房菜民生店用餐，驚傳同場餐敘中還有星宇航空機師。星宇航空昨證實，該名機師4/29晚上用餐後並無進公司上班，也無執飛任何航班，目前居家隔離中；隔離期間的所有派遣班表皆暫緩，隔離結束確認其健康狀況後再行安排勤務。

▲星宇航空1機師與華航確診個案同桌用餐遭隔離，發內部信提醒員工避免與友航組員聚餐聚會。（圖／星宇航空提供）

此外，星宇航空也發出內部信件向員工說明相關新聞全貌及公司處理方式，同時提醒，疫情期間禁止和避免跟友航組員聚餐聚會，希望大家放心，也多留心身體健康狀況。

星宇航空發言人聶國維表示，因為航空業界現在疫情越趨嚴重的跡象，主要希望同仁在疫情期間減少跟友航機組員聚會聚餐，主要也是為了大家好，希望這段時間大家能保持身體健康，共同努力度過疫情衝擊；至於居家隔離中的機師，會看未來健康情形如何，再來繼續排班。

長榮航空則表示，防疫措施均依中央流行疫情指揮中心規範辦理，除一再向機組人員宣導自主健康管理期間不得參加聚會、聚餐外，非自主健康管理期間亦提醒組員應減少出入人多擁擠之公共場所，外出時應全程佩戴口罩，落實防疫相關作業。

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