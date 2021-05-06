批鄭文燦處心積慮卸責諾富特案　民眾黨：綠色執政甩鍋保證

▲民眾黨臉書發文附圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

華航諾富特飯店被踢爆讓一般旅客及隔離檢疫者混居後，桃園市長鄭文燦與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的反應，被外界認為是中央與地方互踢皮球。對此，民眾黨批評，「綠色執政，甩鍋保證」，在防堵疫情的同時，中央跟地方更該加強防疫旅館的查核及管理，不要只顧著卸責。

華航諾富特飯店案至今（6）日總計29人確診。該飯店日前不僅被踢爆讓一般旅客及隔離檢疫者混居，還有網友指控，一團70人申請桃園市政府旅遊補助，在4月23日入住諾富特華航桃園機場飯店，但市府未告知該飯店是防疫旅館就讓審核通過，入住時業者也未主動告知，直至群聚案曝光後，當事人打1922主動告知，諾富特才回頭連繫，團員也陸續接獲桃園市衛生局通知居家隔離，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督。

事件曝光後，鄭文燦表示，諾富特一直都是中央在館，到現在還沒有納入桃園管理；而陳時中則回應，諾富特作為檢疫旅館，檢疫方面都是由地方衛生局管理。

「綠色執政，甩鍋保證！」民眾黨6日透過臉書表示，綠色是卸責的顏色，想當初高雄被批評治水不力，號稱「五星級首長」的時任高雄市長陳菊稱「治水責任8成在中央」；如今諾富特染疫風暴延燒，身為民進黨滿意度最高的地方首長，鄭文燦道行更高，直接丟出一句「諾富特一直都是中央在管」。

民眾黨指出，諾富特疫情爆發，肇因於「混居」，二館整棟及一館高樓層均作為外籍機組員「過境不入境」的指定旅館，同時做本國及機組員居家檢疫使用，而一館的其他部分則是作為一般觀光旅館，但因未落實分艙分流，交互感染之下，捅破了台灣的防疫安全網。

民眾黨批評，然而，桃園市政府宣稱諾富特僅申請二館作為防疫旅館，卻擅自將一館部分樓層作為檢疫場所，直接把鍋甩給業者。「鄭文燦不先想著要怎麼把漏洞補起來，卻是處心積慮推卸責任，看來對鄭文燦市長來說，人民的健康比不過自己的名聲」。

民眾黨強調，桃園市政府在這次事件上責無旁貸，去年10月發給諾富特的公文中僅載明「貴旅館自109年8月26日起經本府核可為本市合格防疫旅館」，並未說明作為防疫旅館的是一館還是二館，才讓業者有自我解釋的空間；地方行政作業的不周全，加上相關單位在稽核管理上的失靈，造就了這次的諾富特風暴。

民眾黨說，防堵疫情雖是目前最重要的工作，但諾富特事件也讓他們不禁質疑，類似防疫漏洞還有多少？在防堵疫情的同時，中央跟地方更該加強防疫旅館的查核及管理，不要只顧著卸責。

▼針對諾富特群聚案，民眾黨批評鄭文燦與陳時中互相甩鍋。（點圖可放大／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）