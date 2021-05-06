蘇巧慧提修《公投法》挨轟沒收公投　葉元之諷「巧慧救父2.0」

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

今年8月將舉行四大公投，民進黨立委蘇巧慧提案修正《公投法》將門檻修嚴，要求連署人名冊應親自簽名蓋章，且只要連署人10分之1以上不合格可公告公投不成立等。對此，新北市議員葉元之自創新成語「巧慧救父」，大酸蘇巧慧見公投可能通過，將動搖父親蘇貞昌的權位，竟將腦筋動到修改公投法，乾脆提高公投過關的門檻，讓公投無法成案，「真是模範家庭。」

蘇巧慧提案修《公投法》，提案、連署都要附身分證影本，連署人名冊應親自簽名蓋章，且在公投提案階段，只要連署人10分之1以上不合格，主管機關可公告公投不成立，昨天在立院院會中完成一讀付委。這項提案引來國民黨團譴責擺明是要沒收公投，更證明民進黨害怕民意，總召費鴻泰諷刺說「蘇巧慧在家做孝女就好」，不要當行政院打手、配合父親政治操作。

此外，葉元之6日也在臉書發文大酸蘇巧慧「巧慧救父2.0」，他表示，正當全台在關心疫情延燒之際，立法院正上演一齣溫馨感人的倫理大戲。蘇巧慧眼看8月28日四大公投可能會過，將動搖父親蘇貞昌的權位，竟將腦筋動到修改公投法，乾脆提高公投過關的門檻，讓公投根本無法成案。

▲葉元之自創成語「巧慧救父2.0」大酸蘇巧慧。（圖／葉元之臉書）

葉元之諷刺說，「忠孝無法兩全，看來巧慧委員的價值是孝大於忠啊！」他也指出，這也不是巧慧第一次救父，去年因蘇貞昌好大喜功，導致爆發紓困之亂，蘇巧慧也在第一時間在立法院救父，將責任推給衛福部長陳時中，認為是衛福部給蘇貞昌錯誤資訊。

葉元之還自創新成語「巧慧救父」，意思是「公投案讓蘇貞昌疲於奔命，女兒為了分憂解勞直接提案修改遊戲規則」，酸蘇貞昌一直將行政資源做球給女兒蘇巧慧，女兒也在立法院頻頻為父親護航，直呼「蘇家真是政壇模範家庭。」