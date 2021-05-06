一圓媽媽夢！政院拍板　「未滿45歲不孕夫妻」擴大試管嬰兒補助

▲擴大不孕症試管嬰兒補助新舊方案對照。（圖／衛福部提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌6日主持行政院會，聽取衛生福利部及勞動部報告「建構安心懷孕友善生養環境」。蘇在會中拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。在擴大不孕症試管嬰兒補助方面，範圍擴大到一般夫妻，預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2.3至2.8萬對。

蘇貞昌表示，在母親節前夕，要向天下偉大的母親表示敬意，並對計畫產子的準媽媽們獻上祝福。政府要展現出態度、拿出辦法，衛福部提出的報告在跨部會已經討論、研議多次，院長特別感謝林萬億政委整合相關部會，拿出方法資源，把少子女化問題做好。

這次提出的「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三個政策，要再度多投入100億經費，從7月1日開始實施，今年整體補貼達600億、明年850億，預計後年就將達千億。

依據內政部統計資料，我國總生育率趨勢，近10餘年來總生育率都徘徊在1.10到1.20間，106年底出生嬰兒數降至20萬人以下，109年僅出生16萬5429名嬰兒。

衛福部指出，影響生育率的因素很多，晚婚及不婚影響生育人數：108年婦女平均初婚年齡為30.4歲，婦女生育第1胎平均年齡為31歲，長期來看，育齡婦女生育第1胎年齡逐年延後，生育胎次也會有減少趨勢。政府以務實的態度，提出「助圓夢、安心生、放心養」三項具體措施，以因應少子女化議題。

為滿足不孕夫妻生育期待，降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，政府將擴大不孕症試管嬰兒補助對象為一般不孕夫妻。至少一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲，並放寬到一般夫妻也可適用。

補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次，並依年齡區間及療程範圍提供每胎不同次數及成數之補助條件。預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2.3至2.8萬對。