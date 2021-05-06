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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧提公投法修正　費鴻泰嗆配合蘇貞昌操作「在家做孝女就好」

▲▼蘇巧慧、蘇貞昌。（圖／ETtoday攝影中心）

▲蘇巧慧、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨立委蘇巧慧、李昆澤等人提案修正《公投法》將門檻修嚴，引發輿論譁然，國民黨團6日召開記者會，譴責民進黨害怕民意，擺明是要沒收公投，總召費鴻泰更質疑，行政院直接把修法意見交給蘇巧慧和李昆澤提案，直呼「蘇巧慧在家做孝女就好」，不要淪為行政院打手、配合父親的政治操作。

蘇巧慧提案內容指出，提案、連署都要附身分證影本，且在公投提案階段，只要連署人10分之1以上不合格，主管機關可公告公投不成立；李昆澤則提案，跨縣市地方公投結果認定方式，若任一直轄市或縣市未通過，公投就不通過，兩提案昨天在立院院會中完成一讀付委。

國民黨團6日召開記者會，黨團書記長鄭麗文表示，國民黨有組織、有義工，可以教民眾填連署書，一般公民團體哪有這樣的資源？僅靠民眾自動自發連署，淘汰率一定很高，她痛批，民進黨這兩項提案，擺明是要沒收公投，更證明民進黨害怕民意，投票投不贏就來設莫名其妙的門檻，直接讓公投窒礙難行，國民黨團強力譴責，呼籲民進黨不要再出任何奧步。

總召費鴻泰質疑，聽說行政院直接把修法意見，交給蘇巧慧和李昆澤，他要求政院出面說明，更諷刺說「蘇巧慧在家做孝女就好」，不要當行政院打手、配合父親政治操作，李昆澤也不要當行政院的傀儡，如果民進黨好好執政，根本不必害怕公投。

立委陳玉珍說，現在水已經淹到民進黨的脖子上，蘇貞昌不想提出對案，竟然想出這樣的奧步，她奉勸執政當局好好施政，面對人民提出的公投訴求，認真反省，不要遇到不利的就改遊戲規則，「今天民進黨可以這樣閹割公投，不難想像哪一天說不定就讓我們不能投票。」

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