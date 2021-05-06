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蘇巧慧修法遭批做孝女　行政院發聲：社會不容許公投有死人連署

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2018年公投綁九合一大選亂象叢生，近來四大公投成案，又與政府政策走向大不相同，恰巧民進黨立委蘇巧慧、王美惠與無黨籍立委林昶佐，在近期提案公投法修正草案，恢復連署檢附身分證影本等規定，引發討論。對此，行政院表示，尊重立委本於職權提出修法，但公投有很多死人連署、偽造的問題，應該正視。

國民黨立院黨團6日上午召開記者會，黨團書記長鄭麗文痛斥，虎頭鍘正等著行政院長蘇貞昌，所以民進黨直接提案扼殺公投，對此，行政院發言人羅秉成受訪表示，立委本於職權所提的法案，行政院都予以尊重，不過，政院並未指示立委提出相關修法。

對於外界質疑是政院在背後操作公投法修法，行政院發言人羅秉成表示，立院黨團或立委本於職權提出各種法案，都予以尊重，關於公投的相關修法，各方也有很多意見，應該可以在立院殿堂上互相討論，「行政院並沒有指示或透過特定立委提出修法，都是立委本於自己的職權所提出」。

羅秉成提到，立委提出的修法也在提醒一個問題，公投有很多死人連署、偽造的問題，這些問題在制度面應該得到解決，「社會上應該也不能容許死人連署、偽造文書的方式充數」，在這種情況底下要如何解決，各方可以理性思考，對於立委的提案予以尊重。

民進黨立委蘇巧慧、王美惠與無黨籍立委林昶佐日前提出《公民投票法》修法草案，重點包括增訂連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本，以確定連署人身分等。

但此舉引來國民黨團批評，譴責民進黨害怕民意，擺明是要沒收公投，費鴻泰更質疑，行政院直接把修法意見交給蘇巧慧和李昆澤提案，直呼「蘇巧慧在家做孝女就好」，不要淪為行政院打手、配合父親的政治操作。

蘇巧慧受訪則回應，看到國民黨團用一場超過30分鐘的記者會，在討論她提出的《公民投票法》修正草案，自己覺得很遺憾，一個法律提案要全部一起看，從提案說明到每一個法條是環環相扣，要全部的法案一起看才知道全貌，「如果當這麼多屆還不知道，就是不認真」。

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