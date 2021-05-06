修公投法遭嗆做孝女　蘇巧慧回擊：杜絕造假剛好打到國民黨痛處

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇巧慧等人近日提出《公民投票法》修法，增訂連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本，以確定連署人身分等，卻遭到國民黨團總召費鴻泰嗆聲「在家做孝女就好」。對此，蘇巧慧6日受訪時表示，只有不認真、故意斷章取義可以說明國民黨的心態。

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）



根據民進黨立委蘇巧慧、王美惠、無黨籍立委林昶佐所提《公民投票法》修法草案，重點包括增訂連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本，以確定連署人身分等。

國民黨團6日上午召開「蘇巧慧可當『政治孝女』，勿當『公投殺手』！」記者會，譴責民進黨害怕民意，擺明是要沒收公投，費鴻泰更質疑，行政院直接把修法意見交給蘇巧慧和李昆澤提案，直呼「蘇巧慧在家做孝女就好」，不要淪為行政院打手、配合父親的政治操作。

對此，蘇巧慧6日上午受訪時表示，看到國民黨團用一場超過30分鐘的記者會，在討論她提出的《公民投票法》修正草案，自己覺得很遺憾，並且只有兩個感想。

蘇巧慧指出，要不就是國民黨立委不認真，當了這麼多屆的立委，還不知道一個法律提案要全部一起看，從提案說明到每一個法條是環環相扣，要全部的法案一起看才知道全貌，「如果當這麼多屆還不知道，就是不認真」。

蘇巧慧也說，國民黨就是故意造謠、斷章取義，明知她提案的意思不是要打壓公投，但正因為提案內容可以防杜過去的幽靈人口，以及連署人、提案人造假等問題，「剛好打到國民黨的痛處，所以一定要用斷章取義的方式回應」，因此只有不認真、故意斷章取義可以說明國民黨的心態。

蘇巧慧說明，國民黨過去從來沒有支持過《公民投票法》，利用公投擾亂社會、造假的其實就是國民黨，這可從過去的公投提案中可以看出，造假習慣的國民黨顯然被打到痛處，所以反對這樣的提案，而且還故意斷章取義、扭曲解釋，「說我封殺公投，國民黨團很不負責任」。

蘇巧慧接著說，現在更牽扯到她是受了別人旨意才來提案，這更不可取，她在立法院、選區的表現可受公評，大家可以嚴格檢驗，「每個都是我自己努力的表現，沒有受到任何人的指揮、指使」，權貴世襲出身的國民黨可能當媽寶習慣了，才會把別人都想成這樣。

蘇巧慧強調，她的提案主旨是為了解決造假的問題，立委提案就是送到大院處理，絕對可受公評，期待未來在委員會審查時，大家能夠互相討論，網路上的意見也許有自己沒有想到的地方，未來修法時她也很樂意互相討論，甚至提出修正動議。

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