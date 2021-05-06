行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

記者陳家祥／台北報導

台灣生育率全球最低，已是「國安危機」等級，行政院長蘇貞昌6日主持行政院會，聽取衛生福利部及勞動部報告「建構安心懷孕友善生養環境」，拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。

蘇貞昌表示，在母親節前夕，要向天下偉大的母親表示敬意，並對計畫產子的準媽媽們獻上祝福。政府要展現出態度、拿出辦法，衛福部提出的報告在跨部會已經討論、研議多次，另外，特別感謝林萬億政委整合相關部會，拿出方法資源，把少子女化問題做好。

蘇貞昌說，這次提出的「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三個政策，要再度多投入100億經費，從7月1日開始實施，今年整體補貼達600億、明年850億，預計後年就將達千億。

依據內政部資料，我國總生育率趨勢，近10餘年來總生育率都徘徊在1.10到1.20間，106年底出生嬰兒數降至20萬人以下，109年僅出生16萬5429名嬰兒。影響生育率的因素很多，晚婚及不婚影響生育人數：108年婦女平均初婚年齡為30.4歲，婦女生育第1胎平均年齡為31歲，長期來看，育齡婦女生育第1胎年齡逐年延後，生育胎次也會有減少趨勢。

助圓夢：滿足不孕夫妻生育期待

為滿足不孕夫妻生育期待，降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，政府將擴大不孕症試管嬰兒補助對象為一般不孕夫妻，至少一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲。

補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次，並依年齡區間及療程範圍提供每胎不同次數及成數之補助條件，預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2.3至2.8萬對。

安心生：安心懷孕 平安生產

為更周全照顧所有懷孕婦女，衛生福利部參照醫學實證和國際作法，將現行免費提供10次產前檢查增加至14次、新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，以提升產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦和新生兒死亡。預估每年將投入12.5億元，有16餘萬孕婦受惠。

安心養：友善生養職場環境

勞動部現行5日產檢假係考量懷孕受僱者產前檢查需求，參酌預防保健產檢次數10次而制定，配合產檢次數將增加為14次，性別工作平等法產檢假日數將規劃由5日修正為7日，至於增加2日之薪資，由政府補助，不加重雇主負擔。

至於育嬰留職停薪彈性申請部分，衛福部指出，為鼓勵雙薪家庭父母，能夠共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，將修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，使育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼（含補助）。申請期間可少於6個月，但每次不得少於30日，以2次為限，使有短期照顧之需求者，亦可申請育嬰留職停薪。

此外，修正後不論配偶是否就業，也不再限定需有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪。又考量雇主人力調配，以申請時「應提前預告雇主」為配套措施，使勞雇雙方在和諧關係下，共同營造友善生養的職場環境。

為更減輕育兒父母育嬰留職停薪期間之經濟負擔，除原本6成投保薪資之育嬰留職停薪津貼外，政府將另給予2成投保薪資補助，薪資替代率可達8成，讓育兒父母無後顧之憂，安心照顧陪伴幼兒。未來針對未滿30人之事業單位，經勞雇雙方協商後，亦得適用性別工作平等法有關減少或調整工作時間規定。