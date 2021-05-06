鄉民女神怒了！美髮師撞死黃暐瀚母：支持酒駕人渣通通處以重刑

▲台中方姓美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親。（圖／翻攝臉書）



記者崔子柔／綜合報導

台中市30歲方姓理髮師昨（5）日凌晨酒駕，撞死媒體人黃暐瀚70歲的母親，事發後竟是先衝到超商買酒喝，設想欲蓋彌彰，引起公憤。PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）對此表示，這些喝酒會開車的人根本罰不怕，「支持酒駕人渣通通處以重刑」。

qn昨晚在臉書發文指出，黃暐瀚5年前曾呼籲應用更嚴厲的法律去規範酒駕，結果今天居然是他的媽媽發生這起悲劇，「母親節前夕發生這種事，真是情何以堪」。

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qn不滿表示，「喝酒就不該開車，這種東西是要宣導多久」，她提到2012年葉少爺（葉冠亨）酒駕撞死一位母親，隨後死者丈夫傷心過度猝死，留下當時才8歲的女兒，「當時葉少只被判6年，結果他2016年就假釋出獄，3條人命關不到4年，天理何在？」

▲qn發文。（圖／翻攝自Facebook／黃拉結）



qn也提起2017年金錢豹一名顏姓酒店小姐「三度酒駕」，撞死當時正要結婚的32歲男子，後來被判處9年6個月+判賠1068萬，qn認為，顏女是累犯、毀了3個家庭，這樣的罰則實在太輕。

qn指出，「這些喝酒會開車的人根本罰不怕」，「支持酒駕人渣通通處以重刑，或者訂定嚴刑峻法來規範酒駕廢物」，建議台灣參考日本對於酒駕者的處置方式。

▼方姓美髮師當時駕駛的賓士車。（圖／民眾提供）

