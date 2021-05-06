美髮師撞死黃暐瀚母！超商樓上藏據點　還原酒駕時間軸

記者陳俊宏／綜合報導

台中市30歲方姓理髮師酒駕，撞死名嘴黃暐瀚的70歲陳姓母親，他雖否認肇事前喝酒，但被警方查出他在撞人前，就和朋友在KTV內飲酒。檢方認為方男有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。而他在事發前後的完整時間軸也曝光，深夜KTV狂歡後先回家，之後開車出門4分鐘就發生車禍。

▼方男肇事後蹲在路邊滑手機。（圖／民眾提供）



方男5日凌晨3時酒後駕駛賓士，行經南區東興路一段、樹義一巷，疑似未注意路況，高速衝撞70歲陳姓婦人，拖行50公尺才停下，導致對方頭部重創、全身多處骨折身亡。附近住戶說，自己住28樓都聽到「很沉重撞擊聲」，那一看就知道沒辦法了。

方男肇事後還以「受到驚嚇」為由，跑去超商買了1罐海尼根啤酒喝，疑似企圖規避酒駕責任。而該超商樓上，就是他正在裝潢的新店面。

▲▼方男酒駕撞死人。（圖／民眾提供）

方男進行筆錄時表示，4日晚間和友人去北區一間KTV歡唱，待到5日凌晨0時左右回家，強調在包廂內沒喝酒，為了要看正在裝潢的分店，凌晨3時許才又出門，當時天色昏暗，視線不佳看不到人，不是開很快，肇事後因太過緊張，才會到超商買酒喝「壓壓驚」。

但警方調閱行車紀錄器打臉，事發時路邊一整排路燈都有亮，且他一連衝過好幾個閃黃燈，可見車速之快。另外，方男車上也被警方發現有毒咖啡包殘渣，但他辯稱不知怎麼回事、不是他的。至於所言是否屬實，有待採尿得知結果。

檢方5日晚間經過複訊，認為方男涉嫌酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，涉嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。全案正在進一步偵辦當中，詳情仍待釐清。

雖方男否認肇事前喝酒，但《自由時報》報導，警方訪查KTV業者，確認他在KTV就有喝酒，打臉對方謊言，已將證據交由檢察官偵辦。

►方男撞死婦人完整時間軸：

5/4 22:00 北區KTV唱歌

5/5 00:30 回到工學路住家

5/5 03:20 開車出門去東興路店面

5/5 03:24 撞死婦人

5/5 03:27 店面樓下超商買酒

5/5 03:28 報案

▲▼方男是一名美髮設計師。（圖／翻攝當事人臉書）

▼方男轎車內部。（圖／東森新聞）



▼方男酒後開車出門要去看新裝潢店面，未料撞死人。（圖／東森新聞）

