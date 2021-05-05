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美髮師撞死人秒買酒喝！高大成2招破解　怒轟「這款人告他詐欺」

▲▼高大成。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲法醫高大成。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中30歲方姓美髮師5日凌晨駕車撞死知名媒體人黃暐瀚的母親，但事發後第一時間竟跑到附近超商買啤酒喝，又拖了5分鐘才報案。對此，資深法醫高大成痛批，酒測是測肺部呼出來的酒精，剛喝下肚的話是測量不到的，所以這種伎倆根本是欲蓋彌彰，應以詐欺論罪。

根據《中天新聞》報導，高大成表示，酒測前一般警察都會請駕駛漱口，若是真的剛剛才喝，漱口之後根本測不出來。他解釋，因為胃還沒吸收酒精，加上酒測是測肺部呼出的酒精，而非從胃出來的酒氣

高大成說，一般人喝酒或吃含酒精食品，至少要經過20到30分鐘，血液才會產生酒精濃度，「所以你（美髮師）做那種動作，是完全沒有意義的。」

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

▲方姓美髮師駕車撞死人，事後衝進超商買酒喝，疑似欲躲避酒駕刑責。（圖／民眾提供）

他研判，美髮師酒測值0.4，代表半小時前，最少已經喝了100到150C.C.的威士忌，或是酒精濃度5%的600C.C.啤酒2瓶，「但你在現場根本沒喝這些東西，就算喝了一瓶啤酒，酒測值最多也到0.15，不可能到0.4，這完全是想要詐欺的一種行為嘛！」

高大成痛批，駕駛事後發買酒喝，才待5分鐘，不可能馬上測出0.4，代表就是之前有喝酒，「你做錯事自己還不反省，還做這種事情，會不會笑死人？你有氣魄就不要酒駕，現在撞了人還編理由，這款人要給他告詐欺！用這種方法去詐騙人家？你以為人家不懂是不是？」

▼台中美髮師身分遭起底，正面照曝光。（圖／翻攝臉書）

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師正面照曝光。（圖／翻攝臉書）

▼方男駕駛的賓士車嚴重受損。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中美髮師撞死晨運婦。（圖／記者鄧木卿攝）

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