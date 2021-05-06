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黃暐瀚喪母缺席錄影　郭子乾直播「開罵肇事者」：造成人家的悲劇

▲▼黃暐瀚喪母缺席錄影，郭子乾在直播節目中，當場開罵肇事者。（圖／翻攝自鄉民大會YouTube）

▲黃暐瀚喪母缺席錄影，郭子乾在直播節目中，當場開罵肇事者。（圖／翻攝自鄉民大會YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚母親5日凌晨遭到疑似酒駕的方姓美髮師，高速衝撞身亡，黃暐瀚當天早上8點忍痛將節目主持完畢之後，才趕往台中處理母親的後事，缺席了原定下午3點的Yahoo《鄉民大會》直播。主持人郭子乾在節目中，一度當場開罵肇事者，「你這樣造成人家家裡的悲劇，你自己做何感想？」

郭子乾在開場介紹來賓時表示，「所有的鄉民應該很直覺的就知道，為什麼今天最帥的政論評論員黃暐瀚沒有出席，唉！遺憾！大家有看新聞的都知道，他早上家裡發生了一個嚴重事故。」

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師正面照曝光。（圖／翻攝臉書）

▲酒駕撞死黃暐瀚母親的方姓美髮師。（圖／翻攝臉書）

郭子乾即使正在模仿陳時中，還是當場譴責肇事者， 「我說實在的，我們除了防疫期間，我們還是要譴責你既然喝酒了，就不要開車！你這樣造成人家家裡的悲劇，你自己做何感想？我們還是要強調，再次的強調，不分藍綠，喝酒不開車開車不喝酒，以免再度發生遺憾的事情。」

郭子乾最後怒嗆肇事者，「你要開車你自己去發生事故就好，你不要連累到其他人！」

檢方5日晚間經過複訊，認為方男涉嫌酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，涉嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押。全案正在進一步偵辦當中，詳情仍待釐清。

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