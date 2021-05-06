野人理髮曝關鍵文件：保留法律追訴權！　切割撞死黃暐瀚母酒駕男

記者陳俊宏／綜合報導

台中市30歲方姓理髮師酒駕，撞死名嘴黃暐瀚的70歲陳姓母親，而他也被肉搜工作地點。被點名的「野人理髮」在2小時內二度發表聲明強調，方男為前員工已在2月離職，如有不實指控，本公司將保留法律追訴權。而法官今天（6日）上午裁定方男收押禁見。

▲▼「野人理髮」二度發聲明，並貼出財政部中區國稅局函文，證明負責人從方男變成別人。（圖／翻攝「野人理髮」臉書）

「野人理髮」5日下午3時10分先在臉書貼出聲明，指肇事當事人確為本公司前員工，事發當時早已今年2月份於本公司離職，其個人社群網站為何使用本公司店名及商標，本公司暫不追究，保留法律追訴權；然為免影響本公司商譽及社會觀感，特此說明。

「野人理髮」當天下午5時7分又發文說，該當事人確為本公司前員工兼前合作夥伴，今年2月因理念不同，於當月結束合作關係並離職，其名下店家於今年2月變更負責人；本公司對該酒駕意外事件深感遺憾，如有不實指控，將保留法律追訴權。根據業者貼出財政部中區國稅局函文，只見2月23日已將負責人從方男，改變更登記為別人。

▲▼方男是一名美髮設計師。（圖／翻攝當事人臉書）

回顧整起案件，方男5日凌晨3時酒後駕駛賓士，行經南區東興路一段、樹義一巷，疑似未注意路況，高速衝撞70歲陳姓婦人，拖行50公尺才停下，導致對方頭部重創、全身多處骨折身亡。附近住戶說，自己住28樓都聽到「很沉重撞擊聲」，那一看就知道沒辦法了。

方男肇事後還以「受到驚嚇」為由，跑去超商買了1罐海尼根啤酒喝，疑似企圖規避酒駕責任。而該超商樓上，就是他正在裝潢的新店面。

▼方男肇事後蹲在路邊滑手機。（圖／民眾提供）



▲▼方男酒駕撞死人。（圖／民眾提供）

方男進行筆錄時表示，4日晚間和友人去北區一間KTV歡唱，待到5日凌晨0時左右回家，強調在包廂內沒喝酒，為了要看正在裝潢的分店，凌晨3時許才又出門，當時天色昏暗，視線不佳看不到人，不是開很快，肇事後因太過緊張，才會到超商買酒喝「壓壓驚」。

但警方調閱行車紀錄器打臉，事發時路邊一整排路燈都有亮，且他一連衝過好幾個閃黃燈，可見車速之快。另外，方男車上也被警方發現有毒咖啡包殘渣，但他辯稱不知怎麼回事、不是他的。至於所言是否屬實，有待採尿得知結果。

檢方5日晚間經過複訊，認為方男涉嫌酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，涉嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。法官今早裁定收押禁見，全案正在進一步偵辦當中，詳情仍待釐清。

►方男撞死婦人完整時間軸：

5/4 22:00 北區KTV唱歌

5/5 00:30 回到工學路住家

5/5 03:20 開車出門去東興路店面

5/5 03:24 撞死婦人

5/5 03:27 店面樓下超商買酒

5/5 03:28 報案

▼野人理髮第一次聲明。（圖／翻攝「野人理髮」臉書）

