　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開賭場給100萬紅包遭母拒收！他入獄洗碗寄1萬回家　卻讓媽媽痛哭

▲傅崐萁25日下午提前入監，由花蓮地檢署載送至花蓮監獄報到。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲阿中年輕時因案入獄服刑，但媽媽不離不棄，終於讓他幡然醒悟、重新做人。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者吳銘峰、柯沛辰／台北報導

浪子回頭，金不換！更生人「阿中」年幼家境清寒，長大後開賭場、放高利貸，寄了100萬給母親當紅包，但媽媽寧可繼續勤儉生活，也不願收下黑心錢。直到後來阿中因案入獄，親自靠一雙手洗了數十萬個碗盤，辛辛苦苦將1萬元從獄中寄給母親，才讓媽媽欣慰地流下淚水，收下這份腳踏實地賺來的生活費。

阿中年幼時個頭不高，經常遭人霸凌欺負，造就他衝動的個性，在17歲那年誤入歧途、進入感化院，結識不少損友。他回憶，小時候窮怕了，希望過上更好的生活，所以出來後經營3家賭場、放高利貸，果真讓他賺大錢。

有一天，阿中驕傲地捧了100萬現金回家，想要報答母親的辛勞。沒想到，媽媽知道這些是黑心錢後，寧可繼續辛苦生活，也不願收下分毫，甚至教訓兒子別再為非作歹，「你趕快拿走，這些錢我不能拿、不能看！」

監獄,犯罪,刑責,犯人,人犯,受刑人,更生,矯正機關,服勞務▲（圖／周宸亘記者攝）

▲阿中23歲那年入獄後，在獄中靠雙手洗了數十萬個碗，只為寄錢回家。（圖／記者周宸亘攝）

阿忠很意外，也很震撼，但仍想不明白其中的道理。23歲那年，他犯下強盜等罪入獄，被判入監服刑7年4個月。媽媽沒有放棄他，不僅每週寫信，鼓勵孩子向善，而且開頭皆稱「我的心肝寶貝」，數年來始終如一，讓法務部保護司司長黃玉垣看完不禁動容。

在媽媽多年陪伴下，阿中幡然醒悟，也真心悔改，在花蓮監獄努力賺取勞作金，用雙手洗了數十萬個碗盤，好不容易辛辛苦苦存了1萬元，只為過年能寄一個紅包回家。當時媽媽正逢喪夫之痛，收到兒子辛苦賺來的1萬元，猶如人生中的及時雨，當場潸然淚下。

▲▼更生人阿中開燒臘店，母親不離不棄。（圖／記者吳銘峯攝）

▲阿中（左）及其母親（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

出獄後，阿中四處求職，但由於前科在身，處處碰壁。不過，他不服輸，向更生保護會士林分會求助，不僅受訓考取中餐餐飲證照，更申請更保貸款，在台北創業開港式茶餐廳。皇天不負苦心人，在阿中的努力下，生意如日中天，至今已擁有3家加盟店，更準備開設第四家。

如今母親節即將到來，阿中和媽媽5日受邀出席分享這段歷程，並接受法務部長蔡清祥表揚「母親真偉大！不離不棄！」、「不管孩子如何，一時過錯，都能夠始終如一的，將他拉回來！阿中就是最好的遷善例子！」

▼法務部長蔡清祥親自頒獎給母子倆。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥，與阿中及其母親合影。（圖／記者吳銘峯攝）

▼阿中入獄時，母親所寫的書信。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼更生人阿中開燒臘店，母親不離不棄。（圖／記者吳銘峯攝）

 
ET快訊
小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」宮縮　忍痛不動手術
科技YouTuber開箱 iPhone 13 　精美外型搶先

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開賭場給100萬紅包遭母拒收！他入獄洗碗寄1萬回家　卻讓媽媽痛哭

認識7天就交往！台北女借貸完怒告男友性侵　他打官司3年獲判無罪

「潑蟑4少」大鬧中山義警宴檢聲押…吳姓主嫌遭羈押禁見

奇葩小三逆襲傳訊「我外遇了」　人夫被豬隊友害慘...毀掉一個家

北市中山警包庇酒店做S「5年爽貪556萬」…第二波起訴6警續押禁見

美髮師撞死人秒買酒喝！高大成2招破解　怒轟「這款人告他詐欺」

快訊／美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親！檢方晚間聲請羈押

三重驚傳「外送員暴動」嗆店員！包圍雞排店如封街　警曝真相

黃暐瀚斥酒駕「不特定殺人」！母親卻遭撞殺　聽噩耗忍淚錄節目

台中美髮師撞死黃暐瀚母！竟爆啤酒發票詭巧合　警：店員拿錯了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

開賭場給100萬紅包遭母拒收！他入獄洗碗寄1萬回家　卻讓媽媽痛哭

認識7天就交往！台北女借貸完怒告男友性侵　他打官司3年獲判無罪

「潑蟑4少」大鬧中山義警宴檢聲押…吳姓主嫌遭羈押禁見

奇葩小三逆襲傳訊「我外遇了」　人夫被豬隊友害慘...毀掉一個家

北市中山警包庇酒店做S「5年爽貪556萬」…第二波起訴6警續押禁見

美髮師撞死人秒買酒喝！高大成2招破解　怒轟「這款人告他詐欺」

快訊／美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親！檢方晚間聲請羈押

三重驚傳「外送員暴動」嗆店員！包圍雞排店如封街　警曝真相

黃暐瀚斥酒駕「不特定殺人」！母親卻遭撞殺　聽噩耗忍淚錄節目

台中美髮師撞死黃暐瀚母！竟爆啤酒發票詭巧合　警：店員拿錯了

「超商御飯糰」哪一款才是霸主　眾網齊推1口味：CP值最高

開賭場給100萬紅包遭母拒收！他入獄洗碗寄1萬回家　卻讓媽媽痛哭

成功國宅「3人中鏢」被帶走！LINE群組爆：媽媽是最慘　女鄰居怒吼

陳鏞基6日將達千場出賽里程碑　追上前全壘打王

插頭前「2個洞」有何功用？內行揭「超實用4功能」…竟還能救家電

鋼龍銜命中止龍對獅9連不勝　布雷克挑戰個人5連勝

黃暐瀚喪母缺席錄影　郭子乾忍不住直播中飆罵：造成人家的悲劇

認識7天就交往！台北女借貸完怒告男友性侵　他打官司3年獲判無罪

球小弟輕鬆秀No Look Pass　喬丹超疼他「兩人一直互傳訊」

北漂妹回家驚見「門把轉動」崩潰　恐怖男房東竟逼5萬元封口

天使級主子！看見奴才倒地不起 波斯上前蹭蹭關心...網：沒白疼

社會熱門新聞

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

美髮師撞死人買酒喝　高大成2招一秒破解

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

黃暐瀚母遭撞亡！酒發票詭巧合　警回應了

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

賓士男撞殺黃暐瀚母　住院父請假奔殯儀館致歉

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

小三奇襲傳訊「我外遇了」 人夫被豬隊友陰了

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！眼眶泛紅強忍悲痛

認識7天就交往！台北女借貸完怒告男友性侵

黃暐瀚斥酒駕不特定殺人！母親卻遭撞殺

更多熱門

相關新聞

《創業》美季反悔逃婚！真命天子原來是他

《創業》美季反悔逃婚！真命天子原來是他

簡嫚書在八大《她們創業的那些鳥事》飾演交際花美季，容易讓人誤會靠美色吃飯，但她詮釋成功，甚至變成討喜的角色。角色從第1集開始追愛，歷經5位男人的情感波折，最後一刻她終於確認自己的Mr.Right，披上夢想中的婚紗。

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

喜宴哪道菜浪費紅包？　網狂點名「花好月圓」

喜宴哪道菜浪費紅包？　網狂點名「花好月圓」

木訥超業開店！幫癌末地主　臨終前賣地兌現給太太

木訥超業開店！幫癌末地主　臨終前賣地兌現給太太

消失6年突求婚　得知原因拳頭硬了

消失6年突求婚　得知原因拳頭硬了

關鍵字：

賭場更生人高利貸港式餐廳創業紅包孝親費

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

顧客好奇百元剪髮怎麼賺錢　暴力關鍵曝光

《青春有你3》遭令停播！2爭議官方怒了

VIP貴賓趴按摩椅準備鬆一下　熟客笑翻

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

林敬倫認藍隊4缺失輸賽

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面