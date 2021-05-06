開賭場給100萬紅包遭母拒收！他入獄洗碗寄1萬回家　卻讓媽媽痛哭

▲阿中年輕時因案入獄服刑，但媽媽不離不棄，終於讓他幡然醒悟、重新做人。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者吳銘峰、柯沛辰／台北報導

浪子回頭，金不換！更生人「阿中」年幼家境清寒，長大後開賭場、放高利貸，寄了100萬給母親當紅包，但媽媽寧可繼續勤儉生活，也不願收下黑心錢。直到後來阿中因案入獄，親自靠一雙手洗了數十萬個碗盤，辛辛苦苦將1萬元從獄中寄給母親，才讓媽媽欣慰地流下淚水，收下這份腳踏實地賺來的生活費。

阿中年幼時個頭不高，經常遭人霸凌欺負，造就他衝動的個性，在17歲那年誤入歧途、進入感化院，結識不少損友。他回憶，小時候窮怕了，希望過上更好的生活，所以出來後經營3家賭場、放高利貸，果真讓他賺大錢。

有一天，阿中驕傲地捧了100萬現金回家，想要報答母親的辛勞。沒想到，媽媽知道這些是黑心錢後，寧可繼續辛苦生活，也不願收下分毫，甚至教訓兒子別再為非作歹，「你趕快拿走，這些錢我不能拿、不能看！」

▲阿中23歲那年入獄後，在獄中靠雙手洗了數十萬個碗，只為寄錢回家。（圖／記者周宸亘攝）

阿忠很意外，也很震撼，但仍想不明白其中的道理。23歲那年，他犯下強盜等罪入獄，被判入監服刑7年4個月。媽媽沒有放棄他，不僅每週寫信，鼓勵孩子向善，而且開頭皆稱「我的心肝寶貝」，數年來始終如一，讓法務部保護司司長黃玉垣看完不禁動容。

在媽媽多年陪伴下，阿中幡然醒悟，也真心悔改，在花蓮監獄努力賺取勞作金，用雙手洗了數十萬個碗盤，好不容易辛辛苦苦存了1萬元，只為過年能寄一個紅包回家。當時媽媽正逢喪夫之痛，收到兒子辛苦賺來的1萬元，猶如人生中的及時雨，當場潸然淚下。

▲阿中（左）及其母親（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

出獄後，阿中四處求職，但由於前科在身，處處碰壁。不過，他不服輸，向更生保護會士林分會求助，不僅受訓考取中餐餐飲證照，更申請更保貸款，在台北創業開港式茶餐廳。皇天不負苦心人，在阿中的努力下，生意如日中天，至今已擁有3家加盟店，更準備開設第四家。

如今母親節即將到來，阿中和媽媽5日受邀出席分享這段歷程，並接受法務部長蔡清祥表揚「母親真偉大！不離不棄！」、「不管孩子如何，一時過錯，都能夠始終如一的，將他拉回來！阿中就是最好的遷善例子！」

▼法務部長蔡清祥親自頒獎給母子倆。（圖／記者吳銘峯攝）

▼阿中入獄時，母親所寫的書信。（圖／記者吳銘峯攝）