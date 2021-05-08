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女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證　「恭喜妳，爸爸感到光榮」

記者李忠憲／台中報導

台中市嘉陽高中飛機修護科張姓女學生，日前在校門口遭巨業公車165線公車猛撞送醫不治。漢翔航空工業得知張女在校成績優異，心願更是進入漢翔，昨日送上編號「001」榮譽識別證與制服。張父在臉書發文恭喜女兒「進入漢翔航空」、「爸爸感到光榮」，文字間對女兒思念令人鼻酸。而張母到母親節前夕仍無法接受，女兒就這樣不告而別。

▲▼愛女獲贈漢翔識別證、制服、高教機模型，父親發文表示以她為榮。（圖／取自張父臉書）

▲張女獲贈漢翔識別證、制服、高教機模型，父親發文表示以她為榮。（圖／取自張父臉書）

成績優異的張姓女高中生日前上學時，在校門口遭公車撞死，校方特別為她製作「001」畢業證書送到靈堂，交給家屬。張父當天發文稱，「今天參加最悲傷的女兒畢業典禮，女兒畢業了，你是最優秀的，但是爸爸好傷心。」

昨日中午，漢翔航空工業副總經理黃淑媛在立委何欣純等人陪同下，前往張小妹靈前上香致意。黃代表漢翔致贈漢翔制服、榮譽識別證和最新的勇鷹高級教練機模型，幫年輕早逝的生命圓夢。

▲▼愛女獲贈漢翔識別證、制服、高教機模型，父親發文表示以她為榮。（圖／取自張父臉書）

▲漢翔也贈送最新的高教機模型。（圖／取自張父臉書）

張小妹的阿嬤泣訴孫女從小就乖巧懂事，每天一回到家就高喊「阿嬤、我回來了！」假日不但幫忙賣軍用品，幫母親炸雞排，還得協助農事。上周周末，原本要去農田協助阿公噴灑農藥，竟天人永隔。而張母則不發一語，不斷啜泣，完全無法接受，母親節前夕竟然痛失愛女。

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼張女嬤泣訴乖孫為何這麼短命，張女母親則難過到不發一語。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

張父也在臉書發文，「恭喜妳進入漢翔航空，爸爸感到光榮！」短短的15字，卻讓思念與悲傷之情溢於言表。

張父友人也紛紛安慰，有人說「恭喜」，有人勸「你要堅強，家裡還有老小需要你照顧」，也有人說，「傷心難過是一定的！你要放下，撐住了」。

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