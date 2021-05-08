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長官命休假…輾腳警今爆失聯！網提11質疑　他喊冤：車主找人騷擾我

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園一名莊姓交警2020年6月誤認禮讓來車的黃姓男子違停，於是上前勸導，但卻遭到對方壓傷左腳，而當時黃男不斷道歉，但卻仍遭莊員提告傷害、肇逃。影片曝光後，引起社會譁然，不少網友紛紛留言痛罵莊員，對此，莊員也不甘示弱回嗆，甚至一一回覆網友質疑，更怒嗆，「寧願工作不要我也告你」。

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲莊警被輾腳後怒提告，事件曝光，引起網友撻伐。（圖／爆料公社）

針對網友的討論，《ETtoday新聞雲》整理出了11大質疑，以及莊員的回覆：

Q1：你喊著截圖要告，表示你認為你都沒錯？行車記錄器秀出來應該是大家都看很清楚了

A1：是因看到車流堵住而前去了解，黑紙貼太厚，我只能貼近看，確認車內有沒有人，敲了車窗並用手勢請對方搖下車裝，但對方卻都沒講，後來請議員關說讓我被調查他也沒講。

輾腳警公開「警察視角片」還原現場（圖／翻攝爆料公社）

▲▼輾腳警公開「警察視角片」還原現場（圖／翻攝爆料公社）

輾腳警公開「警察視角片」還原現場（圖／翻攝爆料公社）

Q2、有沒有逆向？

A2：我有亮警示燈，道路安全93條

Q3：你提供的行車紀錄器不就更證明你自己停在死角，要怎麼注意你？難道還要開車門看你的窈有沒有在輪胎前？你不處理對象擋路的賓士，反而還跑來找禮讓的車主？

A3：我是從聖保祿方向行駛過去的，我都已經快到路口了，我看他停在那邊不走，後方車子一直按喇叭我才過去的，資料我也都留著，說真的我那時候都已經快下班了，我幹嘛過去惹事，我從頭到尾連一塊錢都沒跟對方要求。

Q4:為何後續處理的態度那麼差？

A4：他把電話的內容分開來講，我沒有問完他的職業之後馬上就掛電話，他講話的語氣我也很不舒服啊！

Q5：看影片是你被壓到後才問的，你能證明是你先問才壓到的？

A5：後方一直按喇叭，他都不走，我會不會認為他是違規臨停？你們從他的視角看當然是那樣啊！

Q6：你的視角沒看到對向一堆違停嗎？

A6：我回頭看專注力真的都在他身上，是因處理完車會準備要回去，看到此事件才上前了解，我根本不是處理抓違規的，只是就現行違害做排除。

Q7：車主下車口氣時應該不差吧？你為何還要堅持提告？

A7：不然我要不依規定處置嗎？之後他跟我講他有車損，這要怎麼說？我原本想說六個月過去就好了，過程中他找不相干人在我上班時打電話給我，打擾我要怎麼說？我是警察，但我也不用被人欺負吧！我也認為我被他施壓啊！

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社分享版）

▲莊員針對網友質疑一一做出回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社分享版）

Q8：被人欺負？車主莫名其妙被告傷害還不能反駁？

A8：檢方有勘驗我的行車紀錄器，事後看醫生，也真的有受傷，要謾罵我也會提告，我已經解釋了，我也是人民，我不因為是警察喪失基本權。

Q9：受傷的照片呢？而且還有告車主肇逃，結果不起訴處分，哪來的部分是肇逃？

A9：他是開走之後被我攔停，你仔細看他車有晃動，他說不知道，這不是很奇怪嗎？檢察官說他的距離不夠長，因為我馬上攔停他。

Q10：車損是你弄的還是原來就有的？

A10：我在派出所要跟他寫和解的時候，他主張自己有車損，硬要說我刮他的車子，他都這麼確定我刮到車子有擦撞，怎麼不會說不知道有事故，這不很矛盾嗎？

Q11：為什麼你堅稱被惡意壓傷腳，卻還能在筆錄時走來走去走來走去，甚至還直接離開所內去值勤？為何又跟車主說你無故離開是要去（值勤？）你不是要下班了嗎？又去哪裡值勤？

A11：「我們指的下班是下事故備勤，我們的勤務一個蘿蔔一個坑，我請假別人要幫我上，不是我不請假。」

對此，桃園警分局8日表示，因莊員平時個性就較為衝動，而對於對網友提告的部分，「這是他的權益」，分局也只能尊重，但也無法幫他說話。此外，莊員自7日遭長官命令請假之後開始失聯，目前長官及同事相當焦急，只希望本案到此為止。

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