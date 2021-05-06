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9人吃麵嫌太貴！結完帳「倒光免費醬料」…老闆痛心：全糟蹋了

▲醬油。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲9名顧客嫌價格太貴，把麵店的免費醬料全倒光。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

每逢連假假期，觀光景區會湧入大批遊客，當地店家的生意也會跟著好起來。不過，有9名遊客到浙江湖州某餐廳吃飯，一共吃了6碗麵、6個餅，價格為120元（人民幣，下同，約新台幣516元），沒想到價格引起9人不滿，竟然將免費醬料倒進碗裡，也沒有打算吃，奧客行徑讓大陸網友看傻眼。

綜合陸媒報導，這群人到浙江湖州的麵館吃飯，期間指點了6碗麵、6個餅，一碗麵的價格為15元（約新台幣64元）、一個餅則是5元（約新台幣21元），最後結帳時，要付120元（約新台幣516元）。

吃完飯結帳，其中一名顧客嫌「太貴了」，老闆則回應，價格都有明確標示，並沒有惡意哄抬價格。不過，這樣的解釋疑似不被接納，9人走了以後，老闆上前收捉，才發現店內的免費醬料全都空了，被9名客人倒在碗裡，導致醬料只能作廢。

▼9人吃麵嫌貴，把免費醬料全倒進吃完麵的碗裡。（圖／翻攝微博）

▲▼吃麵嫌貴，把免費醬料全倒光。（圖／翻攝微博）

老闆相當無言，店內一共有3瓶辣油、半罈醋，全被倒得一乾二淨，浪費的行為非常不可取。且以當地的物價來看，這間麵館的價格並不算太高，計入人士水電等成本，利潤相當微薄，況且老闆也清楚標示了價格。

9人的行為在網路上引起熱議，不少網友在下方留言砲轟，「九個人才花120，這個價格很良心了，還得怎麼便宜啊，老闆把店給你好不」、「9個人吃麵才120塊，很良心了」、「人品太差了，這種人就不該出門了」、「這些人的素質只能說太低啦」、「人均13元都不到，已經很便宜了好嗎，這些人還是人嗎？！替店家打抱不平。」

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