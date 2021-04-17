深夜返家「見一鍋營養湯麵」　妻一句讓他心死！6千人羨炸：不錯了

▲一碗水餃燙麵，讓網友羨慕了！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

爸爸最大功用，當然就是全家的廚餘桶？一名人夫討拍，某日加班到半夜，餓著肚子回家，老婆趁原PO洗澡時，煮了一鍋熱騰騰的青菜+水餃的湯麵，讓原PO一度感動到流下男兒淚。結果真相大逆轉，原PO哀怨直呼，原來這都是寶貝兒子吃剩的。文章貼出後，反讓千名網友羨慕了。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》透露，日前工作加班，拖著疲累身軀返家，老婆見狀只淡淡詢問，「吃了嗎？」而精疲力盡的原PO，也只短短回應「還沒」，便走進浴室洗澡。

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洗完後，原PO發現餐桌上有一大鍋營養湯麵，頓時心頭一暖，更把身心疲勞拋到九霄雲外去，不料下秒傳來老婆大人的聲音，「兒子中午的水餃吃不完，晚上的還有剩下空心菜，你就一起吃掉啊～我不想倒廚餘！」

聽見背後真相後，原PO臉色一沉，耳邊只不斷迴盪「我不想倒廚餘」的6個字，接著委屈討拍，「安慰自己深夜回家，至少還有個人會幫你泡麵。」

▲網友調侃，根本是老夫老妻模式！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章曝光後，引來6千多名網友笑噴，「菜尾湯是最有營養的」、「還有青菜算不錯了」、「吃乾淨就對了」、「爸爸的功能是這樣沒錯啊」、「愛老公又愛地球」、「這是另類幸福」、「你要覺得幸福，因為你是他們的專屬廚餘桶」。

有人妻安慰，「其實很幸福了，有人回家老婆連理都不理了。我也習慣等老公9：30下班，幫他熱飯菜，其實有人等門有人關心是一種幸福，雖然有人看起來微不足道」。