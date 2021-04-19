重摔幼貓爆頭亡！台東知名麵店老闆不認錯　判刑3個月罰20萬

▲台東知名麵店2019年傳出虐貓事件，台東地方法院依違反動保法判處有期徒刑3月，罰金20萬元。（圖／資料照）



記者林冠吟／台東報導

台東知名麵店2019年遭網友踢爆賴姓老闆活生生將幼貓摔地，害其當場爆頭慘死，引起網友撻伐號召拒吃，事後賴男被依違反動保法起訴。台東地方法院審理後，認為賴男犯罪情形屬實，依違反動保法處有期徒刑3月，併科罰金新台幣20萬元，得易科罰金。

賴姓老闆當時被網友踢爆，將幼貓重摔在地、當場爆頭慘死，雖然事後老闆強調是幼貓先咬他，才會出現反射動作，不慎將牠摔死，但仍擋不住網友的怒火，甚至還發起拒吃活動。

庭審時，賴男始終否認犯行，仍主張他是想要飼養那隻貓才會動手去抓牠，未料被牠咬傷手指，感覺到疼痛後反射性將貓往地上甩，後因手上有血跡而入內清洗，再回來就沒有看到貓咪。並強調沒有將貓重摔在地，貓也沒有因此而死。

▲▼賴姓老闆主張是幼貓先咬他，他才會反射動作將貓甩出去，而且貓也沒死。（圖／資料照）



判決書指出，法官傳訊3位證人後，有證人看到賴男在晚間7時許先是將幼貓抓起後再重重摔在地上，使得幼貓當場因顱骨破裂而亡，事後還將貓屍裝袋騎車離開。證人也指出，幼貓也僅1到2個月大，就算真的咬到人，雖然可能會流血，但也不至於到疼痛難耐的程度，且賴男所提出的照片與證明中均無明顯流血痕跡。

法官認為3位證人證詞統一，採信證人證述，並不採信賴男辯稱，審酌賴男不知尊重自然生命，僅因幼貓在麵店廚房外廚餘桶覓食，引起眾人圍觀，就故意以手抓起幼貓重摔在地，導致幼貓當場頭顱破裂身亡，手段殘忍，輕蔑動物生命，誠屬不該，且事後仍無悔意，還希冀開脫罪刑，因此依違反動保法判處賴男有期徒刑3個月，併科罰金20萬元，有期徒刑得易科罰金，罰金部分則得服勞役，全案仍可上訴。

顧腸道、幫助代謝



【更多新聞】



男沒走斑馬線遭撞求償1999萬 法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6



把「鹽埔大哥」打到眼球破裂+腦損併發失語症 2暴力男下場曝



小車禍求償近2千萬清單曝...洗碗機要31台！「無法健身費用」更扯