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社會 社會焦點 保障人權

果然「初四」！鎯頭怪客東港砸18車　專挑賓士！吃麵遭正義哥圍捕

記者陳崑福／屏東報導

余姓男子15日晚涉嫌騎機車持鎯頭連續砸毀停放屏東縣東港鎮街道的賓士等10多輛轎車玻璃，由於行徑囂張，受害民眾po照上社群，警方獲報展開調查。深夜11時50分，余嫌在東港一間麵攤吃麵，作案所乘機車就停放路邊，被眼尖熱心民眾發現，將他圍住，警方隨後趕到將逮捕，並發現作案所乘機車是贓車，訊後依竊盜、毀損等罪嫌送辦。

▲余姓男子涉嫌砸車，在麵店吃麵被發現逮獲 。（圖／伍姓民眾提供，以下同）

▲余姓男子涉嫌砸車，在麵店吃麵被民眾發現，警方趕到將他逮獲 。（圖／伍姓民眾提供，以下同）

▲▼屏東鎯頭怪客。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

▲▼屏東出現鎯頭怪客。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

▲▼屏東鎯頭怪客。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

東港鎮街頭15日傍晚出現砸車怪客，晚間鎮上陸續出現停放路邊轎車被砸情事，其中有高檔賓士轎車，受害車輛超過10輛，有網友發現拍下照片及監視器畫面po上社群媒體，有民眾獲報，展開追捕。

▲▼屏東鎯頭怪客。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

▲▼車主發現愛車被敲破玻璃，氣得急報警。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

▲▼屏東鎯頭怪客。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

民眾說，該機車騎士一開始鎖定高檔賓士轎車，後來隨機沿途破壞，警方獲報展開查緝；昨天深夜，嫌犯將機車停放在麵店前，進入麵店內吃麵，被民眾發現，將他圍住，警方隨後趕到，將他逮捕帶回偵辦。據悉，嫌犯有吸毒前科，初步調查共涉砸毀18台汽車玻璃，警方建請法官做預防性羈押，避免他再犯案。

▲余男被圍住 。（圖／伍姓民眾提供）

▲▼余嫌被圍住。砸損車輛。

▲▼屏東鎯頭怪客。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

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