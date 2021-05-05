和ELLA戴MV同款醫療口罩　「三角黑橘＋千鳥飛格」2款花色電商開賣

▲藝人ELLA（陳嘉樺）配戴「三角黑橘」款口罩。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

華航諾富特案累積28人確診，確診者足跡遍及雙北桃園，隨著台灣本土確診案例增加，疫情持續延燒，民眾防護意識再攀升，電商平台觀察近期「口罩」搜尋次數變多，銷量也有顯著提升1成、1倍都有，除加緊做好防疫措施，不同圖樣、色系的特殊口罩人氣、買氣依舊高，現在又有號稱醫療口罩界的快時尚品牌STYLEi推出ELLA（陳嘉樺）MV同款醫療口罩，防疫也能天天時尚滿分。

防疫兼顧時尚，Pinkoi今（5/5）搶先開賣STYLEi推出藝人ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列醫療口罩，以MV視覺及服裝為靈感搭配鮮豔亮橘色，打造出時尚百搭的「三角黑橘」、「千鳥飛飛」兩種花色，共有20入一盒及8入一盒兩種選擇，即日起至5/12，限時8天提供8入款85折、20入款8折等優惠。

▲STYLEi ELLA MV同款口罩，「三角黑橘」、「千鳥飛飛」兩種花色。（圖／Pinkoi提供）

▲Meow Illustration三層防塵口罩成人用，共9款花色。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi指出，近一週的防疫口罩銷量顯著提升一倍之外，隨著天氣轉熱，消費者偏好帶有春夏感的花卉圖騰口罩，像是以花草系紙膠帶、印章為名的人氣插畫品牌Meow Illustration，近期推出9款印花口罩都相當受歡迎，面對緊繃的疫情，消費者選擇療癒舒心花色口罩，不僅防疫，也為自己增添好心情。

疫情升溫，防疫更不能鬆懈，東森購物ETmall持續推出各款MIT醫療口罩，包含多款大人、兒童醫療口罩、特殊花色醫療口罩全都有，民眾可隨時補貨，並搭配面膜、護手霜、眼霜、保健食品等推出精選保養口罩組合，祭出限時1折起。

▲美德嘿嘿黑醫用口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物發現，近三日站上「口罩」搜尋次數成長近6成，整體銷量週成長亦達近5成5，顯見市場防疫需求大幅增加。站上也提供多樣化成人及兒童口罩，熱銷商品像是「熊讚限定組」美德嘿嘿黑醫用口罩1+3組，搭配繽紛聯名熊讚口罩，廣受市場歡迎；「盛籐平面醫療用口罩 成人KITTY系列（時尚豹紋）」，可愛甜美的Hello Kitty躍上口罩成為吸睛時尚配件，獲得不少消費者青睞。

博客來表示，消費者都會定期補貨防疫用品，口罩、消毒酒精、洗手乳/乾洗手都有一定備品，相關商品銷售表現穩定，而本月口罩在活動促銷及疫情增溫影響下，買氣確實有微幅提升，較上月提升一成。

愛合購觀察站內數據指出，在五一連假期間站內就浮現異常買氣，像是調理食品品類業績漲幅達到2成4，母親節蛋糕業績成長4成，口罩及消毒用品平均上漲了1成7，推估民眾受到國內疫情升溫影響，開始收斂外出行程，為了防疫，選擇在家用餐與過節。