29例確診亮紅燈！各地都有機場「桃園卻易中鏢」　網曝關鍵原因

▲桃園國際機場。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

華航諾富特飯店出現群聚感染，截至昨（4）日為止，整起事件的確診人數已達28人。根據疾管署1月統計至今的「本土病例地圖分布」來看，桃園的本土病例數以「紅色」標示，人數相當多，因此就有網友好奇，「為啥疫情爆發都在桃園？」貼文一出，隨即引發熱議。

根據疾管署公布2021年1月統計至5月3日的「本土病例地圖分布」來看，今年以來桃園市累計29例、新北市累計有6例、台北市3例。從地圖可見，呈現紅色的縣市有新北市、桃園市，台北市3人，則以橘色標示，至於其他縣市都是0，為綠色。

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▲本土病例地圖分布。（圖／疾管署）

由於桃園市的確診人數較多，因此就有網友在Dcard上，以「為啥疫情爆發都在桃園」為題發文，提到台灣明明多處都有機場，但是桃園卻頻頻出現確診案例，運氣似乎特別不好，有什麼具體原因嗎？

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「桃園有國際線不奇怪」、「其他地方現在都是飛國內線為主，國際線班次砍到屈指可數、或全砍，所以只能說這就是桃園的宿命」、「桃園最多航班吧」、「桃園機場還是全國目前最主要的國際機場啊」、「因為很多航空相關人員都住在桃園，尤其是南崁，房價相對台北低一點」、「『國際』機場」。