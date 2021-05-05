「根本像地獄！」他打AZ疫苗燒到39.7度　曝真實副作用：要看體質

▲原PO打完疫苗後，有出現發燒症狀。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「根本就像地獄一樣！」一名網友發文表示，他3日下午到醫院打AZ疫苗，結果半小時後就出現嚴重的噁心感，之後回到家雖然感覺都很正常，但到了晚上卻開始全身發冷，「發燒停不住！」而這樣的情況並非個案，也有許多網友在留言處分享自身經驗。

這名男網友在Dcard上分享「打AZ疫苗的感想」，他3日下午3點半去打疫苗，因為必須休息30分鐘才能離開，所以在等待過程中，就有被問「有不舒服嗎？」而他當下的感覺就是「噁心感很重。」

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原PO表示，雖然當時出現噁心感，不過下午回到家一直都很正常，直到晚上9點才驚覺不對，「全身開始發冷，超級冷的那種冷」，他起初都還沒有發燒症狀，但身體卻一直很不舒服，就算熱水開超燙依舊沒感覺。而到了半夜12點時，他便開始發燒，「一直往上衝！37.5度、38.8度、39.7度」，而且頭還很痛。

▲AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，原PO也向記者表示，「每個產品都會有副作用，而且要看個人體質關係，不一定每個人都會得到副作用」，因此即便打完後有些許不舒服的症狀，他仍覺得可以試試看，「我也是為了回家才去打的，我自己一年不能回家了，能打到疫苗我覺得比其他人幸運多了。」而他目前（5日）狀況也已轉好，「無任何不舒服的點。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我上週五早上打疫苗，晚上也突然覺得超級冷，發燒到38.2度左右，另外有全身痠痛和頭痛、頭暈的症狀，痠到整個晚上沒辦法睡覺的那種」、「我已燒到39.3度了，發燒、吃藥、退燒一直循環」、「我上週也接種，只有稍微發燒，會很沒精神這樣」、「我朋友打，然後她也是昏昏沉沉的，而且副作用很大」、「副作用因人而異，有嚴重也有輕微甚至沒症狀」。

本文經原PO授權引用