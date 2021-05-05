諾富特混住最多才罰1.5萬！他對比居檢違規罰金：嘲笑守法業者？

▲諾富特隱匿70名團客入住紀錄。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者許展溢／台北報導

諾富特飯店群聚感染持續擴大，有網友就在臉書《爆料公社》爆料，群聚事件曝光後，該飯店竟然隱匿了4月23 日70人團客的入住紀錄，還等到當事人打1922告知，諾富特才被動連繫，台灣設計師古又文今（5日）在臉書發文怒批，這件事諾富特最多就被罰1.5萬元，根本是在嘲笑守法業者。

事件爆發後，桃園市政府觀光旅遊局回應，諾富特1館並沒有申請防疫旅館，將依傳染病防治法開罰，可處3000元以上，15000元以下罰款。古又文說，起床看到桃園諾富特集體感染案的最新報導，原來諾富特1館除了當防疫旅館使用，還違規收了70位拿國旅補助的一般客，這樣讓國旅與檢疫客混住又沒分流的違規行為，大家猜猜旅館會被罰多少錢？

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古又文接著表示，很難猜？沒關係，給個疾管署罰則讓大家參考，「居家檢疫有擅自外出或其他違規情節，可處10萬至100萬元罰鍰。」也就是居家檢疫者，私自出去裝個水或買個吃的，被抓到最少每次罰10萬台幣，且違規幾次罰幾次。

古又文指出，居家檢疫違規罰10萬起跳，而如果是一間防疫旅館，違規收了檢疫跟一般客沒分館分流呢？就目前的法規要「重罰」旅館，3000元~15000元台幣不等，最多15000元罰金，換來多賺70位住宿客人，他質疑不成比例的防疫罰款，難道是在嘲笑守法的業者？！讓他氣到大罵，實在超扯。

網友留言「防疫旅館不能收一般客，支持重罰」、「如果是一個客人罰15000才會怕」、「台灣一直都是這樣啊，舉凡工安意外，環境汙染，巴拉巴拉，與既得利益比起來，罰款只是九牛一毛XDD」，還有網友認為，「諷刺的是，諾富特飯店是華航的旅館，政府管理就這樣，其他防疫旅館搞不好更...」，不少網友則留言說，真的「太傻眼」。