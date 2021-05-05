成功國宅有確診機師「住民不滿未被告知」　陳時中回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案累計28人確診，其中多起同住家人也染疫，今爆出成功國宅進行消毒，引發住戶不滿未通知足跡，讓民眾知道社區內有確診者。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，我們從來不會公布居家隔離和確診者住址，但會通知民政和警政單位協助。

成功國宅13棟傳出住有確診華航機師，而當地的里長和居民都是臨時接到通知，才知道有確診者，引發居民不滿，完全不了解相關情形，無法掌握，雖目前已完成全棟大消毒，但仍讓該處的居民十分不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當地居民表示，有傳出華航機師一家四口已隔離，但衛福部不公布造成當地居民的恐慌。大安區群英里長石忠勝也說，衛福部稱不讓民眾恐慌，但居民無法掌握，反而人心惶惶，更加混亂，查明後才得知，確診者是在家中居家檢疫病發的案1102，發病後即自行通報相關單位，目前已隔離，並未到處跑。

石忠勝表示，衛福部未告知，就連里長也很難掌握，這次機師染疫的情形衛福部應利用民政局系統掌握機師的動向，還有機師僅3天的居家檢疫期實在太短，搞得當地居民相當緊張。

對此，陳時中回應，針對居家隔離者，「我們一向沒有對外公布住址，檢疫處所也沒有公布過，但會通知民政和警政協助。發言人莊人祥也補充，居家隔離個案是由地方衛生局了解個案狀況，如果有狀況就會安排採檢送醫，這是地方政府安排的，

【你可能也想看】

►染疫水電工足跡更新！ 不只蘆洲「還去過三重飲料店」

►機師空姐自主管理期「違規去酒吧聚會」 民航局最高可開罰15萬

►指揮中心今起開放申請「不支薪疫苗假」 全勤獎金、考績不影響



►諾富特重症主管「即將移除呼吸器」 張上淳曝3名重症現況

►諾富特外包商去過疾管署！莊人祥證實：4／12、13來過

►中央「放寬防疫旅館管理」釀諾富特群聚？ 陳時中：這種說法不合理