諾富特外包商弟弟居隔身體不適！莊人祥曝「8名家人」採檢結果

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案累計28人去診，其中有1例是諾富特飯店外包商案1145，近日傳出案1145的弟弟居家隔離期間身體不適送醫。發言人莊人祥今回應，案1145的家人目前採檢都是陰性。

案1145為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館外包商工作人員，今年4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢確診（Ct值13）。

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由於外傳個案弟弟居家隔離期間不適送醫，孩子送回家和媽媽同住可能讓媽媽暴露在感染風險裡。對此，莊人祥回應，案1145目前同住8名家人檢驗都是陰性，所以包括他的弟弟和小孩都是陰性，所以並沒有像剛剛講的狀況，都在居家隔離當中。

另外，外傳外包商曾到疾管署，莊人祥今也證實，他4/12、13有到疾管署，5/2有症狀，5/3回報，5/4採檢陰性，目前在做一人一戶的居家隔離。指揮官陳時中也隨後補充「4/12大家都安全的，事件傳染期還沒開始。」

莊人祥也坦言，事件爆發後，4/28就開始陸續跟諾富特飯店調閱名單，但因為他們的人都在集中檢疫所隔離，所以一開始名單獲取的不是很順利，5/1有收集到72名，昨天又收到8位，所以現在總共有80位名單，會密切追蹤。

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