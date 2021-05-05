指揮中心今起開放申請「不支薪疫苗假」　全勤獎金、考績不影響

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特事件累計28人確診，當務之急提升疫苗接種速度，擴大涵蓋率，但鑒於AZ疫苗在國外爆發血栓事件，國內也偶有不良事件傳出，中央流行疫情指揮中心今(5)日宣布，自即日起實施不支薪疫苗接種假。勞工或公務人員前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，均得申請疫苗接種假。請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。

指揮中心表示，為保障勞工或公務人員接種疫苗者權益，已邀集勞動部、行政院人事行政總處、銓敘部及法務部等機關研商並形成共識，除確定實施不支薪疫苗接種假外，另針對勞工或公務人員請假者訂定相關權益保障措施，包含勞工不得扣發全勤獎金、解僱；公務人員不得因此影響考績等事宜。

指揮中心強調，疫苗接種假是給予勞工或公務人員接種疫苗或產生不良反應時請假多一種選項，雇主或機關不能對受僱者或公務人員有任何不利之處分或對待。相關資訊勞工請洽詢勞動部1955勞工諮詢申訴專線，公務人員請洽詢行政院人事行政總處培訓考用處(02)2397-9298分機507、510、512、538、556或銓敘部法規司(02)8236-6666分機6475、6477、6478。

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▼疫苗假。（圖／指揮中心提供）