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美髮師撞死黃暐瀚母「肇逃先買酒」　律師曝一關鍵讓他賴不掉

記者羅志華／台北報導

方姓美髮師於5日凌晨3時許，在台中市南區東興路一段、樹義一巷口，撞死政治名嘴黃暐瀚母親，案發後更到超商買酒喝，疑似企圖迴避酒駕刑責；曾任檢察官的律師孫治平指出，過失撞死人與酒駕撞死人，無論在法條、實務判決上，刑責都有極大差異，而方男案發後離開現場的行為，將成為辨別他說法真假的重要參考。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

▲方男撞死黃暐瀚母親後，跑去買酒喝疑似企圖規避酒駕刑責，律師指出刑責差很大。（圖／民眾提供）

方男撞上黃暐瀚母親後，還一路拖行約50公尺才停下，婦人最終因傷重不治，而方男在肇事第一時間，竟還跑到旁邊超商買酒喝，經酒測數值高達0.4mg/L，並聲稱是太過緊張，才想買酒放鬆；黃暐瀚得知消息後，悲痛之餘也立即趕往台中。

方男肇事後買酒喝的行為，疑似背後有高人指點，律師孫治平分析，若一般開車不小心撞死人，犯的是過失致死罪，法定刑責在5年以下，被告若與受害家屬和解，實務上獲判緩刑的不少，就算不認罪、沒和解，通常也就判10月左右，讓他進去關（刑期超過6月不得易科罰金）。

但如果是酒駕撞死人，犯的就是公共危險罪下的「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」，法定刑責就在3年以上、10年以下，跟過失致死可說是天差地別。

孫律師指出，以他曾擔任檢察官的經歷，碰到方男這種狀況，往往會去查他先前的行蹤、通聯紀錄，若被查出在餐廳就有喝酒，就能識破他「肇事後買酒喝」的作法，且車禍肇事者通常應全程留在原地，方男反常地離開現場去買酒，檢方通常不會採信他迴避酒駕的說法。

同樣曾任檢察官的范振中律師表示，方男離開現場買酒，已涉犯公共危險肇事逃逸，刑期在1年以上，且就算他主張肇事後喝酒，也可透過監視器調查他的出入軌跡、查扣手機看他有與誰聯繫，再綜合他實際驗出來的酒精濃度，以確認他的說法是否為真，且以他逃離現場、企圖規避酒駕刑責的行為，檢方可能會將他聲押，以免他對過往行蹤串證、甚至逃亡。

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