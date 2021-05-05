黃暐瀚母遭酒駕撞死　「四字回應」外界關心

▲黃暐瀚回應外界關心。（合成圖／記者翻攝、翻攝黃暐瀚臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚的70歲母親遭酒駕撞死，消息傳出令外界震驚不已，許多網友湧入臉書加油打氣。《ETtoday新聞雲》記者在第一時間傳送訊息慰問，黃暐瀚表示「謝謝關心」回應外界。

黃暐瀚的70歲母親5日凌晨3時許，在台中市南區東興路一段、樹義一巷口慘遭一名30歲酒駕方姓男子撞到，還被拖行約50公尺才停下，造成頭部重創、全身多處骨折慘死，此外，方男第一時間方男竟到超商買酒喝，疑似意圖規避酒駕刑責。

消息傳出後，黃暐瀚上午10時的臉書發文，針對國軍伙食一事發表看法。據了解，黃暐瀚得知母親死訊後悲痛萬分，5日上午已立即搭乘高鐵動身南下台中，目前母親的後事正由哥哥先行處理中。

國民黨立委洪孟楷聞訊後相當氣憤，在臉書痛批「酒駕零容忍」，對於企圖掩飾酒駕更應該要從重量刑，要求檢調單位絕對勿枉勿縱，不可讓這樣囂張的犯罪者有脫逃的空間！

許多網友紛紛湧入黃暐瀚的臉書，替他加油打氣，除了希望他節哀，對於肇事者也加以撻伐，「晴天霹靂，心痛不已，節哀」、「譴責酒駕，暐瀚節哀....黃媽媽好走」、「暐瀚哥請節哀」、「酒駕真的該死！」、「請節哀」、「酒駕的人！真的該重判！」、「常看您在節目上的評論，看到今天新聞後感同身受，請節哀」、「譴責酒駕，節哀」。

據了解，黃暐瀚的父親於前年癌逝，台中老家僅剩母親一人，母親因病每周需赴醫院洗腎三次，如今傳來不幸消息，各界都相當不捨，本刊記者也在第一時間傳訊慰問，黃暐瀚回應「謝謝關心」。