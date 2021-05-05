「被撞的人很無辜阿！」　黃暐瀚曾節目痛訴：酒駕就是預備殺人

▲名嘴黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

記者黃君瀚／綜合報導

名嘴黃暐瀚70歲母親今（5）日凌晨遭酒駕的賓士車高速撞上，慘遭拖行約50公尺，導致頭部重創身亡。黃暐瀚長期在臉書和政論節目上關注酒駕議題，曾多次呼籲政府效法國外修法，包括加裝酒精鎖、沒入車輛、提高刑責等，更曾痛斥酒駕是「預備、不特定的殺人行為」。

黃暐瀚2019年上「鄉民大會」節目，談如何遏阻酒駕悲劇不再發生，開宗明義便指酒駕是一種預備、不特定的殺人行為，明明沒辦法承擔酒開車之後的結果，卻自我感覺良好覺得可以，這些人把「沒差啦」（台語）掛在嘴上，但意外一旦發生了就是有差。

黃暐瀚搬出統計數據，由於自首、和解等因素，台灣的酒駕致死案有6成都輕判，喝酒撞死人只判3年以下有期徒刑，「因為你和解了」。扣除致死案例，98%酒駕案刑度都在6個月以下，「每年有10萬件的酒駕，40%都是累犯，所以酒駕在台灣是非常嚴重。」

▲台中賓士美髮師涉嫌酒駕撞死黃暐瀚母親。（圖／記者鄧木卿攝）

他將酒駕者分成3類，講不聽、罰不怕、喝不停，而解決之道可靠加裝「酒精鎖」，這是參考美國維多利亞州的做法，要先吹才能把汽車發動，曾有酒駕紀錄者都強制要裝。

黃暐瀚表示，畢竟台灣現在罰9萬了還是每天都有人酒駕，可見高額罰金無法治本，還要把工具給停掉，直接禁絕喝酒上路才是根本的解法，「被酒駕撞的人很無辜阿！被酒駕撞死的人他不想阿！」

此外他列舉世界各國針對酒駕的做法，美國維多利亞州、麻州裝酒精鎖，美國加州酒駕是二級謀殺，日本刑度最高20年，加拿大是無期徒刑……反觀台灣致死刑責最重僅10年，還有6成都輕判，因此他支持提高刑責、加裝酒精鎖，甚至是沒入車輛等措施，全方位打擊酒駕。

2020年3月起，台灣酒精鎖新規上路，凡酒駕被吊銷駕照的人，重考駕照後車輛要裝酒精鎖一年，沒有通過酒測無法啟動、每45分鐘到一小時還會要求駕駛人重新吹酒測一次，否則熄火後車輛鎖死，要拖回原廠才能解開。