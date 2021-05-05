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酒駕撞殺黃暐瀚媽…台中美髮師正面照曝光！「3招式跳針」狂詭辯

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師正面照曝光。（圖／翻攝臉書）

▲涉嫌酒駕撞死黃暐瀚母親的方姓美髮師外型帥氣。（圖／翻攝臉書）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

名嘴黃暐瀚高齡70歲的陳姓母親今凌晨3時許獨自外出，不料卻遭到方姓美髮師疑似酒後駕駛賓士高速撞斃，消息曝光後引起全台輿論譁然。方男在遭警方逮捕後還做出「三大跳針式詭辯」，稱自己肇事後太過緊張才會買啤酒來喝「壓壓驚」，且當時自己時速僅4、50公里，該路段光線昏暗、視線不佳，才會不慎撞上陳婦；但如今行車紀錄器畫面曝光，一一打臉方男所言。

這起死亡車禍就發生在台中市南區東興路一段、樹義一巷路口，當時陳姓婦人疑似肚子餓外出買東西吃，經過路口時慘遭疾駛而來的賓士迎面猛力撞上，拖行約50公尺，當場頭部重創、全身多處骨折失去心跳，經送醫搶救，仍因傷勢過於嚴重宣告不治死亡；離譜的是，目擊者發現，肇事的方男第一時間下車並未上前救人，而是轉身前往後方的超商買了一罐啤酒喝，當警方到場酒測時，測值還高達0.4mg/L，令外界懷疑方男是否意圖藉由「事故後喝酒」影響測值，並以此規避酒駕刑責。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方表示酒測值會更高。（圖／民眾提供）

▲方男肇事後第一時間竟是衝往超商買酒喝。（圖／民眾提供）

警方調查，現年30歲的方男是職業美髮師，當時駕駛妻子名下的賓士轎車外出，不料卻撞死陳婦；方男被帶回派出所後，還拒絕夜間偵訊，堅持等天亮、委任律師到場陪同後才願進行筆錄。今早警詢時方男還做出「三大詭辯」，強調自己肇事前並未喝酒，是撞到人後太過緊張，才會到超商買酒喝「壓壓驚」；方男還稱，當時事故路段天色昏暗、視線不佳，他未注意到前方路況才會撞上陳婦；警方詢問，當時方男車速多快，方辯稱，自己當時車速不快，僅有4、50公里。但如今行車紀錄器、路口監視器畫面一一曝光打臉，當時路旁兩排路燈全亮，且監視器還拍下方男飛快駛過畫面。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方表示酒測值會更高。（圖／民眾提供）

▲現場路旁兩排路燈全亮，打臉方男「光線昏暗」的說法。（圖／民眾提供）

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師。（圖／記者鄧木卿攝）

▲方男面對媒體詢問不發一語。（圖／記者鄧木卿攝）

據悉，方男外型帥氣，在中部地區經營男士理髮廳，於台中、彰化擁有3家分店，主打「自信，把男人推上夢想舞台」，在當地還算小有名氣，還曾開課傳授男士剪髮、提升客戶回流意願技巧；方男今年4月才剛新婚不久，還在臉書PO文感謝兄弟「幫忙娶得美人歸」，家庭、事業正要起飛，沒想到卻因酒駕自毀前程。

而此次遭撞斃的陳姓婦人，正是資深媒體人、名嘴黃暐瀚的母親；據了解，黃暐瀚2019年喪父，留下需定期洗腎的母親定居台中；過去黃暐瀚也曾大力譴責酒駕惡行，稱「無法想像這種不定時炸彈天天在馬路上無預警移動」，怎料如今母親竟命喪酒駕之手。黃暐瀚在得知噩耗後悲痛萬分，今晨也立即搭高鐵南下，處理母親後事。

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師正面照曝光。（圖／翻攝臉書）

▲方男在中部地區經營男士理髮廳，還算小有名氣。（圖／翻攝臉書）

▼名嘴黃暐瀚今早接獲噩耗立即搭乘高鐵南下。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

▲▼黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

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