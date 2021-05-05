曾千字文痛批酒駕！黃暐瀚怒斥「移動炸彈」　高齡母卻遭酒駕奪命

▲名嘴黃暐瀚70歲母親遭酒駕撞擊身亡。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）



記者黃可昀／綜合報導

台中市凌晨3點多發生酒駕車禍意外，70歲陳姓婦人遭到賓士男撞擊後，被拖行了70公尺不治身亡，且這名婦人的身分是名嘴黃暐瀚的母親，引發外界一片譁然。事實上，黃暐瀚過去多次公開譴責酒駕，2016年更PO出長文痛批酒駕者是「移動炸彈」，無法想像這種不定時炸彈天天在馬路上無預警移動，想不到如今母親卻命喪輪下，正是遭酒駕者奪去性命。

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▲肇事的黑色賓士。（圖／記者葉國吏翻攝）



警方還原事發經過，方姓酒駕男5日凌晨開黑色賓士經過台中市東興路一段、樹義一巷口，高速撞上黃暐瀚母親，甚至拖行了70公尺才停下，案發第一時間竟然是跑去隔壁超商買啤酒，民眾拍下他蹲坐在路旁的畫面，身邊確實還擺著一個啤酒罐，不排除有酒駕可能。

▲方男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責。（圖／民眾提供）



方男事後向警方供稱，他開車前並沒有喝酒，是撞到人以後太緊張，一時之間不知道該如何反應，所以會去買酒來喝，讓自己情緒冷靜一下，不過後續被驗出酒測值高達0.4mg/L，隨即被警方帶回調查。

據了解，黃暐瀚曾大力譴責酒駕行為，2013年在臉書分享本站《日本行台灣為何不能？台中市草擬「酒駕同車罰一萬」》的新聞連結，強烈支持立委修法，推行酒駕同車的乘客也一起罰。2016年更是發表千字文章，撻伐把無辜警察撞成殘廢的酒駕女累犯，「這一路上，多少路人、單車客、機車族與她交錯而過？一個移動的不定時炸彈，過去兩年多來，居然就這樣天天在馬路上『無預警的移動』，也在路上的你我，能不害怕嗎？」

他當時提到，酒駕奪去無數性命、破壞了許多家庭，「既然是一個大家都感到氣憤，都不願看到的狀況，那就該用更嚴厲的法律去規範它」，呼籲立委們加重酒駕刑罰，遏止這項恐怖行為，怎料如今母親卻成了酒駕受害者。