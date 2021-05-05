　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾千字文痛批酒駕！黃暐瀚怒斥「移動炸彈」　高齡母卻遭酒駕奪命

▲▼黃暐瀚評論吳敦義排自己不分區。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

▲名嘴黃暐瀚70歲母親遭酒駕撞擊身亡。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

記者黃可昀／綜合報導

台中市凌晨3點多發生酒駕車禍意外，70歲陳姓婦人遭到賓士男撞擊後，被拖行了70公尺不治身亡，且這名婦人的身分是名嘴黃暐瀚的母親，引發外界一片譁然。事實上，黃暐瀚過去多次公開譴責酒駕，2016年更PO出長文痛批酒駕者是「移動炸彈」，無法想像這種不定時炸彈天天在馬路上無預警移動，想不到如今母親卻命喪輪下，正是遭酒駕者奪去性命。

▲▼台中賓士酒駕撞路人。（圖／記者葉國吏翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲肇事的黑色賓士。（圖／記者葉國吏翻攝）

警方還原事發經過，方姓酒駕男5日凌晨開黑色賓士經過台中市東興路一段、樹義一巷口，高速撞上黃暐瀚母親，甚至拖行了70公尺才停下，案發第一時間竟然是跑去隔壁超商買啤酒，民眾拍下他蹲坐在路旁的畫面，身邊確實還擺著一個啤酒罐，不排除有酒駕可能。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

▲方男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責。（圖／民眾提供）

方男事後向警方供稱，他開車前並沒有喝酒，是撞到人以後太緊張，一時之間不知道該如何反應，所以會去買酒來喝，讓自己情緒冷靜一下，不過後續被驗出酒測值高達0.4mg/L，隨即被警方帶回調查。

據了解，黃暐瀚曾大力譴責酒駕行為，2013年在臉書分享本站《日本行台灣為何不能？台中市草擬「酒駕同車罰一萬」》的新聞連結，強烈支持立委修法，推行酒駕同車的乘客也一起罰。2016年更是發表千字文章，撻伐把無辜警察撞成殘廢的酒駕女累犯，「這一路上，多少路人、單車客、機車族與她交錯而過？一個移動的不定時炸彈，過去兩年多來，居然就這樣天天在馬路上『無預警的移動』，也在路上的你我，能不害怕嗎？」

他當時提到，酒駕奪去無數性命、破壞了許多家庭，「既然是一個大家都感到氣憤，都不願看到的狀況，那就該用更嚴厲的法律去規範它」，呼籲立委們加重酒駕刑罰，遏止這項恐怖行為，怎料如今母親卻成了酒駕受害者。

移動炸彈 小時候上交通宣導課，老師總會提醒：「馬路如虎口」。 真的假的？虎口ㄟ？有這麼可怕嗎？看到前天有警察被「酒駕無照女」撞到截肢殘廢，才知道，馬路還真是「虎口」無誤。 兩年前就因為「酒駕」，被「吊銷駕照」的32歲女子陳以恩，星期六...

黃暐瀚發佈於 2016年7月17日 星期日

ET快訊
諾富特病毒定序出爐！　旅館人員、水電工7人感染源曝光
華航確診機師、空服員一起在酒吧　活動時間曝光
「疫苗假」來了！　指揮中心今起開放申請
快訊／華航案今無新增　境外移入+7
LIVE／成功國宅機師一家3口確診　陳時中最新說明
北市成功國宅機師一家3口確診！指揮中心證實：隔離治療中
撞殺黃暐瀚媽　台中美髮師正面照曝光！「3招式跳針」狂詭辯
快訊／媽媽遭酒駕撞死　黃暐瀚回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

諾富特定序出爐！旅館人員、水電工7人都是英國變異株「屬同一事件」

地下水超限用40年！雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全

20多歲「防疫旅館員工」打AZ暈針送急診！發燒2天持續觀察中

華航確診機師、空服一起在「飛鏢運動酒吧」　活動時間曝光！

本土疫情持續！寮國自中低風險國移除　不丹掉出低風險國

鋒面下半場「推進到中部」　雨彈往南炸！嘉義、高雄山區大雨特報

醫療機構「檢出確診者」有獎金　通報1例可領1萬元！

指揮中心今起開放申請「不支薪疫苗假」　全勤獎金、考績不影響

快訊／今日華航案無新增！境外移入＋7　台男在美確診返國又陽性

圍堵諾富特　台中30人居隔健康良好！盧秀燕：今年起無本土確診

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

諾富特定序出爐！旅館人員、水電工7人都是英國變異株「屬同一事件」

地下水超限用40年！雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全

20多歲「防疫旅館員工」打AZ暈針送急診！發燒2天持續觀察中

華航確診機師、空服一起在「飛鏢運動酒吧」　活動時間曝光！

本土疫情持續！寮國自中低風險國移除　不丹掉出低風險國

鋒面下半場「推進到中部」　雨彈往南炸！嘉義、高雄山區大雨特報

醫療機構「檢出確診者」有獎金　通報1例可領1萬元！

指揮中心今起開放申請「不支薪疫苗假」　全勤獎金、考績不影響

快訊／今日華航案無新增！境外移入＋7　台男在美確診返國又陽性

圍堵諾富特　台中30人居隔健康良好！盧秀燕：今年起無本土確診

「別政治干擾專業！」柯文哲：中央放寬機組員規定　不信專家都看過

手上抱42天大嫩嬰！　5隻「憨笑胖保鑣」圍繞緊護小主人萌翻

《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文

台灣在紐約女留學生遭鐵鎚爆頭　外交部：已向NYPD了解狀況

感恩母親 「幸福快門聲」　到屏東市勝利星村拍全家福

曾經「一人單挑全隊」　紅人火爆投手又惹事被罰7場禁賽

太魯閣號事故後　台南市消防局滾動精進火車救援技術

諾富特定序出爐！旅館人員、水電工7人都是英國變異株「屬同一事件」

謝忻聽不懂男人說「我們比較像朋友」！王少偉1招破話術：就是要分手

詐騙車手叫「劉口水XXX鮭魚王」　他尷尬應訊：跟風沒空改回來

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

中央大學男女貼窗嘿咻　女主角遭爆黑歷史

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

最新典型梅雨鋒面時間曝　「若直對台灣劇烈降雨」

黃暐瀚母親遭拖行亡　名嘴：酒駕真他X該死

更多熱門

相關新聞

黃暐瀚節目上痛罵酒駕：就是殺人

黃暐瀚節目上痛罵酒駕：就是殺人

名嘴黃暐瀚70歲母親今（5）日凌晨遭酒駕的賓士車高速撞上，慘遭拖行約50公尺，導致頭部重創身亡。黃暐瀚長期在臉書和政論節目上關注酒駕議題，多次呼籲政府效法國外修法，包括加裝酒精鎖、沒入車輛、提高刑責等，更曾痛斥酒駕是「預備、不特定的殺人行為」。

黃暐瀚母遭酒駕撞死　「四字回應」外界關心

黃暐瀚母遭酒駕撞死　「四字回應」外界關心

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

黃暐瀚父前年癌逝　母獨居台中一周需洗腎三次

黃暐瀚父前年癌逝　母獨居台中一周需洗腎三次

美髮師撞死黃暐瀚母「肇逃先買酒」恐害自己被押

美髮師撞死黃暐瀚母「肇逃先買酒」恐害自己被押

關鍵字：

酒駕黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面