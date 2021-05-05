比台大朋友高薪！他領35K自豪「讀大學浪費錢」：畢業還不是領低薪

▲多數網友認為大學畢業是基本。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

鄉民常說路上隨便拉一個人都大學畢業，可見現在讀大學已經不稀奇，不過私校4年讀下來學費很可觀，不禁讓人懷疑真的有這必要性嗎？一名男子透露，他沒有讀大學，目前領月薪35K，「我就問有多少大學生有領到那麼多的？」他認為讀完大學薪水也不會比較高，不如早點出來就業，這觀念引發眾多網友爭論。

原PO在Dcard表示，雖然他沒讀大學，但現在照樣能領到35K，很多大學生剛畢業只有28K，即便讀到台清交也不一定高薪，身邊就有一個台大畢業的朋友月薪31K，「台大畢業才31K，笑死我了。」

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▲原PO認為讀大學浪費錢。（圖／翻攝自Dcard）



他指出，很多人是申請學貸來讀大學，畢業後卻領著低於30K的薪水，還要一邊繳學貸，擁有大學文憑似乎對生活沒什麼加分，反而增加經濟壓力，「簡單來說，讀大學不過是浪費錢而已。」

底下留言大多不認同原PO看法，選對科系對未來求職很有幫助，且原PO舉台大朋友的例子過於以偏概全，有很多頂大出來的新鮮人起薪高於35K，「因為你只敢跟那些人比，一堆讀完大學研究所，領的可能是你的好幾倍」、「五年後呢？十年後呢？不過你覺得滿足就好了，你的人生是你的人生，你開心就好」、「35K是你的天花板了，自以為的高薪，可憐啊」、「你的天花板是人家的剛起步」。