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111學年大學考招延後惹議　潘文忠：本學期結束前公布時程

▲▼ 教育部長潘文忠 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

111學年大學「分科測驗」擬將改至7月底舉行，引發外界討論考程問題。教育部長潘文忠今（5日）指出，目前需較長時間討論，希望考生可以做好充分的準備，教育部請招聯會廣泛蒐集意見後，再報教育部核定，預計本學期結束前會正式對外公布。

立法院教育及文化委員會今日繼審私立高級中等以上學校退場條例草案，潘文忠會前針對媒體詢問的分科測驗改期的問題進行回應。

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教育部日前公布111學年新版考招期程，將現行每年7月舉行的指考，明年改為分科測驗，並規劃7月下旬考試，8月下旬公布考試分發結果。但該政策引發學生與家長反彈，批評考試延3周，學生得花更多時間準備考試，壓力更大。

對此，潘文忠表示，有關明年大學考招的時程，依照程序是由招聯會蒐集各方意見後，再報請教育部決定，希望可以讓考生在升學時，做好最適宜、充分的準備。

潘文忠提到，教育部3月底到立法院教委會進行明年大學考招時程專案報告後，外界確實有一些意見，教育部就請招聯會蒐集相關單位意見，持續進行考招時程的規畫，過程中教育部也會參與。

至於是否覺得高中端、大學端、家長、學生溝通過程有落差？潘文忠說，高三學習現場有很多混亂情形，確實有很多期程在作業上有較多技術問題，應進一步克服，希望能兼顧高三學生學習完整性與學生進路，這個作業一直都有相關階段的學校、單位參與討論。
 

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