遭控性騷校方還清白？男教授現身曝程序瑕疵：性平會黑箱作業

▲謝姓教授親上火線受訪，還原性平會召開經過。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄某大學謝姓男教授遭到2名女學生指控性騷擾，指稱教授在課堂上公開詢問：「要不要跟老師出去玩？」以及「你們很乖，都是乖小孩」這樣的用詞，讓她們感到不舒服。校方接到女學生投訴後召開性平會，認定不構成性騷擾，不過女學生似乎對這結果很不滿意，上網留言指控校方壓案、投訴教育部也沒有獲得回函。對此，謝姓男教授今（18日）親自接受《ETtoday新聞雲》訪問指出：「整個性平會的過程都是校方黑箱作業，且學生提出的證據根本不合法。」

▲謝姓教授設計的課程內容名為：「老師帶我出去玩」。（圖／謝姓教授提供）

謝教授指出，他在上學期開設「生物多樣性」通識課，課堂期間一共規劃2次到桃園戶外授課，沒想到去年1月26日突然接到校方通知，2天後要他接受性平會調查，原因是有2名女學生出面指控他性騷擾，女學生指出老師在課堂上公開的問：「要不要跟老師出去玩？」以及「你們很乖，都是乖小孩」，還有填寫戶外教學後的「學習導航問券」都讓她們兩人感到十分不舒服。

▲謝姓教授教授的通識課程名為「生物多樣性」。（圖／謝姓教授提供）

只是儘管事後校方召開的性平會結果認定不構成性騷擾，女學生仍疑似心有不甘，持續在網路上發文，寫道：「有沒有人跟我一樣在學校被老師性騷擾過」、「投訴過了但是根本沒有用，教育部也沒有要回函的意思，希望各位女生多多注意，某老師特別喜歡約女學生出去玩。」似乎認為學校、教育部都把案子壓下來不處理。對此，謝教授喊冤：「女學生提出的證據就是上課對我錄音、錄影的片段，這個過程我完全不知情，我上課的過程其實都有著作權法保護，女學生提出的照片等我也可以說是違反我的肖象權。」

謝教授進一步指出，他和律師討論過後，認為學校接受女學生投訴的過程「有瑕疵」，不僅證據沒有正當性，就連整個性平會的召開過程也不符合法規，其中包括校長並未出席；參與的委員人數也不符合規定，且3位委員中除了一位律師還有國立大學心理師以及私立大學的教授，謝教授說：「性平會期間，他們的用詞很不客氣，例如說到她們（指學生）都是臭大屁孩了，你還硬要說是乖小孩？」等，甚至直接說他是學校內的權貴，種種不合理的用詞，都讓謝教授身心俱疲。

▲前大學兼任老師吳敏榮因緣際會下認識謝教授一直給予關懷、建議，幫助謝教授度過難關。（圖／地方中心攝）

除了自身經歷，最讓謝教授最感到害怕的是，事發之前他因緣際會認識高雄另一所大學得兼任老師吳敏榮，吳師5年前的經歷更是讓人「膽戰心驚」，同樣是女學生向校方投訴遭到性騷擾，但不同於謝教授的是，他經歷過召開性平會後，立刻認定他有罪的狀況，甚至事後被發現，參與性平會的委員根本非性平委員本人，相當於冒名頂替！而這件事也讓吳敏榮身陷憂鬱症之苦，長達2年的時間不僅不能繼續教學工作，生活基本上也被「弄到一團糟」。

幸好吳敏榮一直從旁給謝教授建議，並請他一定要聘請律師到場，共同參與性平會，不僅如此，儘管目前性平會認定不構成性騷擾，還是要謝教授親自到教育部陳情，以免未來繼續衍生其他事端。謝教授指出：「女學生用不合乎規定的證據來投訴我性騷擾，後續更要求更改成績，否則揚言繼續下去」，讓事件發生後一直站在風口浪尖上的他身心俱疲，忍不住要問，如果到教育部去陳情，最後也換來一句「尊重校方」，那麼教師遇到類似事件該如何自保？！

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