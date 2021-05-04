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時力通過2022年選舉提名辦法　首波瞄準4縣市推首長人選

▲▼時代力量中央黨部舉行決策會議會後記者會，說明「時代力量2022地方公職人員選舉」選務相關進度，以及介紹三位發言人。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量中央黨部舉行決策會議會後記者會，說明「時代力量2022地方公職人員選舉」選務相關進度，以及介紹三位發言人。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量4日通過「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，黨主席陳椒華表示，未來包括台北市、新竹市、台南市、屏東縣等縣市，都是時代力量比較可能有提名縣市長人選的縣市，不過仍須經提名小組討論後才能確認。

時代力量4日下午召開決策會議會後記者會，說明「時代力量2022地方公職人員選舉」選務相關進度，並宣布時代力量輿情媒體創意部副主任余佳蒨、時代力量台中黨部副執行長吳佩芸、時代力量副秘書長張衞航等3人擔任發言人。

時代力量秘書長白卿芬表示，時代力量在稍早結束的決策會議中，正式通過「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，並且確定提名小組名單，成員包括陳椒華、白卿芬、聖母醫院前院長陳永興、立委王婉諭、律師丁穩勝、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、高雄市議員林于凱等7人。

白卿芬說明，「2022年時代力量地方公職人員選舉辦法」條文共有12條，主要特色是分成三類，第一類是指直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、直轄市原住民區長等；第二類包括直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表、直轄市原住民區民代表、村里長等；第三類則為徵召。

陳椒華表示，時代力量已經訂定提名辦法，並且確定提名小組人選，未來不只是台北市的候選人，其他縣市的候選人也會盡快召開提名小組會議，以確定第一波的候選人。

至於目前是否已有人表態參選，白卿芬坦言「其實有」，但還是要經過相關程序，確認後會盡快對外公布。陳椒華則說，時代力量都有積極進行可能候選人的聯繫，要等到提名小組確定才能公布。

談及未來鎖定候選人的縣市，陳椒華說明，目前比較可能會有提名的縣市，包括台北市、新竹市、屏東縣、台南市等4縣市，時代力量會積極地做候選人招募，人選部分則要經提名小組討論後才能夠確認。

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