趙介佑染毒引發政治風暴　陳椒華：時力若有不法一定嚴懲

▲時代力量召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，時代力量黨主席陳椒華1日表示，時代力量有紀律委員會，未來也會有相關規定，「有不法一定會嚴懲」。

「2021五一行動聯盟」1日下午在凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」，陳椒華也偕同時代力量黨公職參與響應，並在行前召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。

陳椒華受訪時表示，針對替代役男趙介佑違法吸毒、販毒的行為，她呼籲各個政黨，都要非常重視問題引起社會的負面影響，時代力量自己會做好相關黨員、黨工都不能有違法。

陳椒華強調，時代力量有紀律委員會，未來也會有相關規定，「有不法一定會嚴懲」。

談及未來評估在台北市長推出人選，陳椒華表示，有關人選問題還是要回歸決策委員會，以及未來要成立的提名小組討論。至於黃國昌是否為適合人選，陳椒華僅說，這也是決策委員會會討論的。

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