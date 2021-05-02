　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

▲國民黨立委蔣萬安受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安被視為2022年台北市長熱門人選，他在近期籌組「跨領域創新協會」，除了鎖定新創圈族群，也希望這個組織扮演智庫角色，此舉已被解讀正在為市長選舉積極備戰。根據選務內情人士透露，2022首都之戰，藍營目前最有共識的是推蔣萬安，黨內選舉細則最快會在今年11、12月開始討論。

距離2022年地方縣市選舉還有一年半的時間，民進黨方面的可能人選除了民調居於領先的衛福部長陳時中，還包括前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌等人，而近來被點名的還多了桃園市長鄭文燦。

至於國民黨部分，除了蔣萬安外，台北市議員羅智強也躍躍欲試。民眾黨部分，台北市副市長黃珊珊接棒柯文哲的意味濃厚。

對於近期成立「跨領域創新協會」，希望在新創界、產業界架起交流平台，辦理類似黑客松的新創產業競賽，蔣萬安表示，成立協會的目的在於提供各界交流的平台，未來也盼能深入討論公共議題，並形成公共政策的建議。

蔣萬安表示，他一直以來都在關注民生法案的推動，以蔡英文政府進口萊豬為例，他就把重心放在衛環委員會。不過，身為一名區域立委，這幾年來頻頻接到各種陳情案，對於台北市未來的發展，他認為可以更加進步。

蔣萬安直言，台北市有一定的歷史，但更重要的是，如何把創新的元素帶入市政規劃中。他舉例，很多人在談「服務設計」，這就像是在一間咖啡店內，隊伍排多長會塞住，在動線的設計上，如何吸引顧客購買周邊商品、是否能更清楚看見價目表等，這些都要經過精細設計。

他強調，把這些思維放入城市規劃中，小到戶政事務所相關動線規劃，以及交通、跨局處相關政策規劃上，如何共同集思廣益解決問題，增加效率；且在市政規劃中，服務對象是民眾，就必須讓人民感覺到最有效率、最便利、快速且高品質的服務。

具有矽谷背景經驗的蔣萬安也認為，台北市是一個發動的引擎，可以帶進很多創新的思維，而「服務設計」只是其中一項，未來盼有更多專業人士，把很多創新的想法帶到市政規劃中，台北市就可以大幅的進步。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

另外，對於備戰2022的首都市長，國民黨選務人士則表示，現階段藍綠白三個陣營中人選尚未明確表態， 雖然衛福部長陳時中的支持度高，但等到他正式表態後，恐怕就是利多出盡的時候，因為民眾對於「代表民進黨參選」的陳時中，以及對擔任「中央疫情中心指揮官」的陳時中，在兩個身份的認同上，會出現差異。

國民黨選務人士分析，外界對陳時中的印象是「防疫大將」，但事實上陳時中在防疫的過程中，操弄政治的斧鑿明顯，尤其特別針對現任台北市長柯文哲。

以去年跨年期間北市府舉辦跨年活動為例，柯文哲與衛福部的政治攻防就相當激烈，加上近期爆發台灣科技大學有65位師生曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，但台北市政府衛生局直到現在都沒有接到中央通知相關資訊，柯文哲更直接在臉書嗆時中蒙著頭作戰，能贏嗎？這就是「陳時中在修理對手。」

國民黨選務人士表示，柯文哲在2022年卸任，所以明年台北市長一定會換人做，柯文哲積極培養副市長黃珊珊出來選，所以陳時中就利用衛福部掌握防疫資訊的優勢，趁機修理潛在對手。

該人士也透露，藍營目前最有共識的是推蔣萬安，但黨內屆時若出現競爭對手，勢必會透過初選，為了因應2022的九合一選舉，黨內公布選舉細則的時間，黨內公布選舉細則的時間，最快會在今年11、12月。

▼台北市長柯文哲即將在明年卸任。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼台北市長柯文哲赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
獨家／何孟遠、荳荳分手始末曝光　演藝事業全停擺
進單身男帳篷！她目睹朋友妻「秘密30分鐘」苦忍1個月：該說嗎
確診女足跡「4縣7處」曝光！走800米逛朝天宮商圈　遊樂區爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

李義祥、趙介佑是2021最知名「民進黨代表」　羅智強：黨證無敵

黃捷「只穿背心」深蹲！火辣運動照連發…1.4萬粉絲暈了

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍、趙映光放棄一切黨務

林右昌鐵馬行直攻北北基6間媽祖廟　美魔女陳美鳳來相挺

「基於愛護黨與得來不易的民主」　何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

政院爭取支持三接外推方案　蘇貞昌3日邀民進黨立委說明

華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

李義祥、趙介佑是2021最知名「民進黨代表」　羅智強：黨證無敵

黃捷「只穿背心」深蹲！火辣運動照連發…1.4萬粉絲暈了

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍、趙映光放棄一切黨務

林右昌鐵馬行直攻北北基6間媽祖廟　美魔女陳美鳳來相挺

「基於愛護黨與得來不易的民主」　何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

政院爭取支持三接外推方案　蘇貞昌3日邀民進黨立委說明

華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

地軸傾斜角度改變！　研究：「地表最大面積物體」重量轉移導致

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

新人王熱門「球三弟」神奇復出　開場就秀傳球美技

與身材外表無關！日男想交往的5個女生特質　「高EQ」很重要

走進「縮小版萬里長城」！高雄6大免費景點　復古商店街看海逛市集

葡萄護眼效果遠勝葉黃素！　營養師曝「高CP值吃法」：連皮帶籽最好

「中油的油比較純」是都市傳說？　網推1關鍵：真的有差

看到守宮吃蟲！二哈嘴巴跟著「嚼出口水聲」　網笑：別人吃你喊燒

黃舒衛／2次限貸、兩個2.0　四拳齊落買房該怎麼挑？

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

黃捷「只穿背心」深蹲！1.4萬粉絲看暈

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍

林右昌鐵馬拜媽祖　陳美鳳來相挺

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

華航機師染疫案延燒　葉毓蘭歸咎「某立委」

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

諾富特員工吹哨爆料：一般客房偷藏檢疫機組員

劉寶傑飆罵吳怡農：沒那個氣魄「搞什麼政治」

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師不排除提告

荒唐！趙介佑還曾恐嚇獄方「砍死你」

更多熱門

相關新聞

台新大樓起火濃煙狂竄　幸未波及托嬰中心、月子中心

台新大樓起火濃煙狂竄　幸未波及托嬰中心、月子中心

台北市松山區台新銀行八德大樓1日下午1時許傳出火警，警消獲報後立即趕抵現場，由於該棟大樓樓上是托嬰中心，情況相當危急，現場有數名嬰兒待救。北市社會局獲報後緊急介入了解，目前確認起火點在地下室且3樓托嬰中心假日並未收托，也未對4、5、6樓月子中心造成傷亡。

柯文哲批中央防疫「戰術出錯」

柯文哲批中央防疫「戰術出錯」

蘇稱做不好要處分　柯P嗆：院長做不好誰要換掉？

蘇稱做不好要處分　柯P嗆：院長做不好誰要換掉？

蔣萬安獲外媒高度評價：能成為下一任台北市長

蔣萬安獲外媒高度評價：能成為下一任台北市長

滅證真相都在許書桓！北市府啟動關懷小組防想不開

滅證真相都在許書桓！北市府啟動關懷小組防想不開

關鍵字：

2022蔣萬安台北市

讀者迴響

熱門新聞

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

元元遭何孟遠爆是飯局妹、笑荳荳窮酸　氣炸回應

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

何孟遠公開私訊！控元元「私下把責任推給荳荳」

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面