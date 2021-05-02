國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安被視為2022年台北市長熱門人選，他在近期籌組「跨領域創新協會」，除了鎖定新創圈族群，也希望這個組織扮演智庫角色，此舉已被解讀正在為市長選舉積極備戰。根據選務內情人士透露，2022首都之戰，藍營目前最有共識的是推蔣萬安，黨內選舉細則最快會在今年11、12月開始討論。

距離2022年地方縣市選舉還有一年半的時間，民進黨方面的可能人選除了民調居於領先的衛福部長陳時中，還包括前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌等人，而近來被點名的還多了桃園市長鄭文燦。

至於國民黨部分，除了蔣萬安外，台北市議員羅智強也躍躍欲試。民眾黨部分，台北市副市長黃珊珊接棒柯文哲的意味濃厚。

對於近期成立「跨領域創新協會」，希望在新創界、產業界架起交流平台，辦理類似黑客松的新創產業競賽，蔣萬安表示，成立協會的目的在於提供各界交流的平台，未來也盼能深入討論公共議題，並形成公共政策的建議。

蔣萬安表示，他一直以來都在關注民生法案的推動，以蔡英文政府進口萊豬為例，他就把重心放在衛環委員會。不過，身為一名區域立委，這幾年來頻頻接到各種陳情案，對於台北市未來的發展，他認為可以更加進步。

蔣萬安直言，台北市有一定的歷史，但更重要的是，如何把創新的元素帶入市政規劃中。他舉例，很多人在談「服務設計」，這就像是在一間咖啡店內，隊伍排多長會塞住，在動線的設計上，如何吸引顧客購買周邊商品、是否能更清楚看見價目表等，這些都要經過精細設計。

他強調，把這些思維放入城市規劃中，小到戶政事務所相關動線規劃，以及交通、跨局處相關政策規劃上，如何共同集思廣益解決問題，增加效率；且在市政規劃中，服務對象是民眾，就必須讓人民感覺到最有效率、最便利、快速且高品質的服務。

具有矽谷背景經驗的蔣萬安也認為，台北市是一個發動的引擎，可以帶進很多創新的思維，而「服務設計」只是其中一項，未來盼有更多專業人士，把很多創新的想法帶到市政規劃中，台北市就可以大幅的進步。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

另外，對於備戰2022的首都市長，國民黨選務人士則表示，現階段藍綠白三個陣營中人選尚未明確表態， 雖然衛福部長陳時中的支持度高，但等到他正式表態後，恐怕就是利多出盡的時候，因為民眾對於「代表民進黨參選」的陳時中，以及對擔任「中央疫情中心指揮官」的陳時中，在兩個身份的認同上，會出現差異。

國民黨選務人士分析，外界對陳時中的印象是「防疫大將」，但事實上陳時中在防疫的過程中，操弄政治的斧鑿明顯，尤其特別針對現任台北市長柯文哲。

以去年跨年期間北市府舉辦跨年活動為例，柯文哲與衛福部的政治攻防就相當激烈，加上近期爆發台灣科技大學有65位師生曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，但台北市政府衛生局直到現在都沒有接到中央通知相關資訊，柯文哲更直接在臉書嗆時中蒙著頭作戰，能贏嗎？這就是「陳時中在修理對手。」

國民黨選務人士表示，柯文哲在2022年卸任，所以明年台北市長一定會換人做，柯文哲積極培養副市長黃珊珊出來選，所以陳時中就利用衛福部掌握防疫資訊的優勢，趁機修理潛在對手。

該人士也透露，藍營目前最有共識的是推蔣萬安，但黨內屆時若出現競爭對手，勢必會透過初選，為了因應2022的九合一選舉，黨內公布選舉細則的時間，黨內公布選舉細則的時間，最快會在今年11、12月。

▼台北市長柯文哲即將在明年卸任。（資料照／記者李毓康攝）