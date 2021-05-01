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時力主張勞保年金「要保底」　最低工資調高至3萬以上

▲▼時代力量召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

2021年「五一勞工大遊行」1日下午登場，時代力量黨主席陳椒華表示，時代力量主張提高基本工資，並且要考量物價水平、勞動生產力等經濟指標；時代力量秘書長白卿芬則說，勞保年金也應該要保底，必須考慮台灣現在已面臨高齡化社會，「如果每個月賴以為生的費用只有一萬多塊，如何能夠生活下去」。

「2021五一行動聯盟」1日下午在凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」，陳椒華也偕同時代力量黨公職參與響應，並在行前召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。

陳椒華表示，考量現在物價上漲、勞工長期處於低薪困境，時代力量有必要在立法院、各個相關可以發聲的管道，提出最低工資要提高的要求。陳椒華主張，最低工資應該考量物價水平、勞動生產力等經濟指標，至少應該要拉高到3萬元以上。

陳椒華指出，立法院日前三讀通過《勞工職災保險及保護法》，時代力量提出讓「有工作沒勞保」的勞工，可以透過自願加保的方式參加職災保險，並讓原本僅能由雇主自願辦理加保的外籍看護工及家庭幫傭等移工，可受到強制保險的保障。

陳椒華說明，針對職災保險的費率，時代力量也成功爭取到將「職業安全衛生」的狀況納入保費調整的指標，以經濟誘因來鼓勵雇主重視安全與工作環境，減少職災的發生。

白卿芬強調，除了最低工資的保障外，時代力量另一個主要訴求為「勞保年金要保底」，台灣即將邁入超高齡化社會，過往年金制度的設計已無法提供現今老年國民充分適足之經濟保障。

白卿芬指出，時代力量過去已提出勞保年金改革的修法草案，在倡導年金改革的同時，也誠摯呼籲政府，不能忽略老年退休勞工的權益，唯有建立勞工基本保證年金，納入保底樓地板的機制，才能保障勞工退休生活。

時代力量黨團主任賴嘉倫則表示，今年剛好是新勞動三法實施十週年，但不論是《工會法》、《團體協約法》或是《勞資爭議處理法》，仍有許多問題尚待解決。

賴嘉倫指出，新勞動三法實施以來，工會的組織率仍然偏低，而在團體協商或勞資爭議方面，勞工仍處於弱勢，時代力量接下來會針對這些問題，提出修法，以回應勞工團體及學者對現行法規的訴求，保障勞工權益。

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