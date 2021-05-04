「別讓少數高層抹煞基層員警」　時力黨團籲警政署啟動改革機制

▲時代力量立法院黨團召開「警紀崩壞，盡忠職守的警察情何以堪」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

近日發生多起警紀案件，包括中壢警方盤查風波、中崙派出所遭黑衣人闖入、北投分局私自借提人犯等，3日又傳出黑衣人潑灑上千隻蟑螂滋事。時代力量立法院黨團總召邱顯智4日表示，警政署應進行完整調查、提出調查報告，並啟動相關改革機制，「別讓少數警界高層的違法作為，抹煞基層員警的努力與付出」。

時代力量黨團4日上午召開「警紀崩壞，盡忠職守的警察情何以堪」記者會，並邀請台北市警交通大隊萬華分隊警員石明謹、台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪等人出席。

針對中壢分局事件，邱顯智指出，中壢分局依據《警察職權行使法》第6條表明該次爭議臨檢是針對「指定場所」所為，而法規訂定指定場所，是為了防止犯罪或重大社會秩序事件發生，簡而言之就是在治安熱點做臨檢，然而這個所謂的治安熱點，卻沒有標準存在。

邱顯智要求，警政署應針對異議進行統計，包括異議的理由、次數，以及成立與否等，歸納出常見的案例，進而讓員警知道實務上會遇到什麼狀況、獲得適當的訓練，並建立更具體的指引，明確警察職權行使的界線。

邱顯智也說，在臨檢發生衝突的狀況下，員警動輒以污辱公務員罪移送人民，非常有可能只是徒增警民衝突，相關做法是否適當也應一併作出檢討，台灣作為法治化國家，員警臨檢並非漫無目的，而是應該合乎法治國的法律以及程序。

時代力量黨團幹事長王婉諭則提及，近日前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒遭聲押，一直都有相關的新聞跟討論，但其實藉由這個案件中，也顯示出了長期以來的問題，也就是警界、政黨及黑道的利益關係，究竟背後運作的面貌為何。

王婉諭認為，警政署應該積極維持警界的獨立性，避免與黑道及政黨間界線過於模糊，跨越不該跨越的紅線，儘速啟動相關機制的改革，挽回人民對警察的信賴，別再讓部分警政高層人士的陋習，讓奉公守法的警察一同背負罵名。

時代力量黨團副總召陳椒華也指出，4月16日凌晨松山分局發生10多名黑衣人進入松山分局中崙派出所，與值勤警員發生拉扯，過程中值班台電腦螢幕被黑衣人砸落，都有違反《刑法》第136條聚眾妨害公務罪及第138條妨害職務上掌管之文書物品罪之嫌，但所方人員竟未立即逮捕送辦。

陳椒華說，後續警方為掩飾警局遭砸未究辦一事，先是刪除監視器畫面、謊稱停電未錄影，最後才在輿論的壓力下公布還原影像，警方本次滅證行為，有違反《刑法》第165條湮滅刑事證據罪之嫌。

陳椒華認為，關鍵證物一再消失在警方的「不慎格式化」中，一再滅證，民眾要如何重拾對警方的信賴，以及如何相信警方可以公正執法。

蕭仁豪表示，在今天的台灣，盤查的績效仍然和警務人員的假勤連動，放眼國外以美國為例，由於認為查緝工作與警察本身利益的連動會導致警察的不公正，因此美國明文禁止警察績效制度。

蕭仁豪也呼籲，近日的事件在在顯示，警察工作環境仍有許多待解的問題，政府和各政黨應支持警察成立工會，讓警察有權力可以提出、並解決自己的問題。

石明謹則強調，雖然最近損害警察形象的事件一再發生，但絕大多數的員警都非常奉公守法，承認錯誤並不會影響警察形象，為了保全警方顏面，保護犯錯的人、硬把錯誤的行為講成對的，才會導致所有奉公守法的基層員警一同受累。

邱顯智呼籲，改革之處需要的是正視、而不是瞎挺，應該有所作為的是制度上的改革，而不是混淆是非的懲處，警政署應儘速啟動相關改革機制，落實證據保全程序，別再讓部分員警的不當行為，抹殺許多基層員警的努力，影響民眾對警察執法信賴。

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