陳明文協助槍手辦理特見惹議　陳椒華：法務部應速法制化

▲時代力量召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

新北地方法院日前審理網紅「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢委任律師黃國昌爆料，民進黨立委陳明文曾協助槍手辦理特別接見，陳明文則強調是增見不是特見，只是一般選服案件。對此，時代力量黨主席陳椒華1日表示，時力主張相關增見、特見應該盡速法制化，「不能找立委要求，就有特例或特別的待遇」。

黃國昌28日爆料，寶和會受託執行「買凶殺人」的槍手入監服刑後，陳明文辦公室曾協助黑幫成員辦理特別接見槍手。陳明文29日受訪時則說，辦公室是接受陳情人請託協助，「增加見面，不是特見」，屬於一般選民服務，法務部若認為立委選民服務不妥，可以進一步限制。

「2021五一行動聯盟」1日下午在凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」，陳椒華也偕同時代力量黨公職參與響應，並在行前召開「最低工資快立法，勞保年金要保底」記者會。

陳椒華受訪時表示，這是非常有爭議的案子，時代力量主張在相關增見、特見，一定要盡快法制化，應該要規定得更清楚，包括有什麼理由要增見、特見等，一定不能有特權，「不能找立委要求，這樣就有特例或特別的待遇」。

有關陳明文聲稱，協助陳情人辦理特見或增見，是大多數委員會接到的請託，屬於一般選民服務。對此，陳椒華則說，她的辦公室沒有這樣的協助，至於其他人則要詢問黨團的負責人員。

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