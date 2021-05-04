　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

標哥海報爆紅！中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」加碼送水餃

▲▼顏寬恒自費買標太郎水餃，送給中一中學生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒自費買標太郎水餃，送給中一中學生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台中一中學生大展創意，在園遊會上販賣「台中風情體驗」，親手繪製用大甲鎮瀾宮董事長顏清標人像當作海報，引發網路熱議。事後，學生認為造成困擾，因此私訊顏寬恒致歉，而顏寬恒則大器回應「我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！」

台中一中上周六舉辦園遊會，射擊氣球攤位上，掛著標哥穿著白襯衫、手拿一把黑色空氣槍的廣告海報，寫下7個字「肖年仔，欲拍銃嘸」直接用海線一哥人像，傳神的畫法，引發許多人的觀看注視，海報也被po上批踢踢，許多網友一看，果真是「真一中、100分啦」。

顏寬恒在第一時間透過臉書表示，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，還不忘推銷自家水餃，「記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃」，保證比消波塊好吃，下屆園遊會改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式，不用打統編喔」。

▲中一中園遊會攤位有一張標哥的海報。（圖／翻攝自《批踢踢實業坊》）

▲中一中園遊會攤位有一張標哥的海報。（圖／翻攝批踢踢）

沒想到園遊會擺攤引起廣大討論，一位一中的學生隨即私訊顏寬恒致歉，「我是台中一中108班的同學，對於這次的事件我們感到很抱歉，本來只是想在園遊會上擺攤搞笑，沒想到會因為網路媒體的瘋狂傳播，讓玩笑開大了，造成您和標哥的困擾，是我們考慮的不夠周到，所以我們必須要對標哥、您與您的家人致上誠摯的歉意。」謝謝委員的不計較，未來會持續推廣在地美食，

顏寬恒看到私訊後表示，「允中賢弟：您和您中一中108班的同學們言重了，諸位的創意四射，實在令人佩服。我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！」

顏寬恒說，我們這些大人是把未來寄託在你們身上啊；如果一個國家沒有了勇敢有創意的少年，怎麼會有美好的未來呢？所以不要擔心有一天會在海邊突然醒來或是被包在麵皮裡面（笑），您和同學們都很有創意，很有幽默感，都很棒，要感謝各位的家長和老師給了你們夠大的空間揮灑，才能夠讓我們全家都哈哈大笑；笑吧，笑有出頭天啊！

除此之外，顏寬恆還寄出幾箱「標太郎水餃」送給同學，告訴他們，若明年決定要賣水餃的話，「不只寬恒會去幫忙叫賣，蔣萬安委員也答應要去幫各位包水餃，這樣你們就多了兩個大叔工讀生啦！」

不少網友看到貼文大讚顏寬恆，「高情商的顔委員」、「寬哥帥爆了，海線果然心胸夠海量，讚喔！」、「有氣度，有風度，有高度，高EQ！」、「同學要學的是顏公子的自嘲與大器，出社會以後好處多多」；還有網友說，「萬安委員來包水餃，肯定擠爆人了」。

▼中一中學生私訊致歉，顏寬恒高EQ回應，自費買標太郎水餃送給中一中學生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲▼顏寬恒自費買標太郎水餃，送給中一中學生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

ET快訊
SWAG要復活了！　「遵守10條件」可重新發車
中橫3死手機藏密碼！　Dcard「心情版」相約赴黃泉
他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看跪了：公司會很想買回去
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍證實吃美豬　民眾黨副發言人酸：國產優先都是騙

遭黃承國回嗆「背叛民進黨」　鄭麗文憂人身安全申請隨扈保命

「三接再外推」最大誠意　政院反公投籲民眾投「不同意票」

時力通過2022年選舉提名辦法　首波瞄準4縣市推首長人選

國民黨轟蔡政府「31萬劑AZ疫苗僅5萬人打」　應儘速進口其他疫苗

國民黨團揚言會鍥而不捨要謝長廷回國謝罪　「到他下台為止」

促轉會首度公布軍審決策首長名單　兩蔣父子等上百人都入列

近期少數宗教活動未落實防疫　內政部：造成政府回溯疫調困難

標哥海報爆紅！中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」加碼送水餃

確診足跡遍布中永和　秀山國小：今16時關閉晚間大消毒

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

國軍證實吃美豬　民眾黨副發言人酸：國產優先都是騙

遭黃承國回嗆「背叛民進黨」　鄭麗文憂人身安全申請隨扈保命

「三接再外推」最大誠意　政院反公投籲民眾投「不同意票」

時力通過2022年選舉提名辦法　首波瞄準4縣市推首長人選

國民黨轟蔡政府「31萬劑AZ疫苗僅5萬人打」　應儘速進口其他疫苗

國民黨團揚言會鍥而不捨要謝長廷回國謝罪　「到他下台為止」

促轉會首度公布軍審決策首長名單　兩蔣父子等上百人都入列

近期少數宗教活動未落實防疫　內政部：造成政府回溯疫調困難

標哥海報爆紅！中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」加碼送水餃

確診足跡遍布中永和　秀山國小：今16時關閉晚間大消毒

國軍證實吃美豬　民眾黨副發言人酸：國產優先都是騙

去年報過扶養「系統沒顯示」　財政部：第3年才能查到

雲南挖出3歲恐龍幼體化石　考古學界：某種「未知」屬種

囂張黑幫砸警所潑蟑螂！刑事局宣示打黑　秀三案肅槍毒展決心

快訊／抓到了！闖雙北警局長餐會「潑蟑螂」　警泰山逮捕18歲女嫌

染疫機師「海真私房菜」吃飯1.5hrs！店家急回應：今日停業消毒

3月齡開始換牙！貓咪「牙周問題」比想像中常見　醫2招奠定好基礎

國發會公布最新人才職缺調查　保險、智慧機械、旅宿為前三缺

明年分科測驗延後考試惹議　招聯會提方案：改7月上旬

遭黃承國回嗆「背叛民進黨」　鄭麗文憂人身安全申請隨扈保命

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

政治熱門新聞

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

永和診所出現確診者不用歇業噴消？　醫生自行停診2週

女戰神綠委揪千人入黨　名單驚見傳奇黑二代

快訊／侯友宜宣布：密閉式活動中心關閉3週　親子館採預約制

中一中校慶畫標哥海報　顏寬恒神回應網讚爆

中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」

陳嘉昌出席餐會遭砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」：像蜜蜂群集！

藍營PO影片指控跟趙映光同桌吃飯　徐國勇怒反駁

雙北局長餐敘被砸蟑螂　徐國勇大怒：不得挑戰公權力

陸男偷渡來台曝3大疑點　海軍說話了

陳嘉昌吃飯餐廳遭砸蟑螂　羅智強轟離譜：警察尊嚴掃地

官兵優先使用國產豬破功　海軍開始吃美豬

永和邊境牧羊犬飼主確診　新北動保處接回隔離14天

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂　侯友宜怒轟太囂張：全力打擊黑道

更多熱門

相關新聞

顏寬恒：減肥失敗就發2千份雞排

顏寬恒：減肥失敗就發2千份雞排

台中市前立委顏寬恒3月底自爆體重是89.5公斤，下定決心要在3個月內減肥10公斤，他26日透露目前體重是87.5公斤，若減肥失敗，就發2000份雞排。

大甲媽回鑾　連勝文現身與顏寬恒共同扶轎

大甲媽回鑾　連勝文現身與顏寬恒共同扶轎

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎

大甲媽回鑾抵員林！總鋪師備40萬份餐點吃粗飽

大甲媽回鑾抵員林！總鋪師備40萬份餐點吃粗飽

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

關鍵字：

顏寬恒顏清標台中一中

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

北北桃疫情拉警報！台北市「共11人確診」亮紅燈

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

李千那、是元介「根本沒分手」

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面