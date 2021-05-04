標哥海報爆紅！中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」加碼送水餃

▲顏寬恒自費買標太郎水餃，送給中一中學生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中一中學生大展創意，在園遊會上販賣「台中風情體驗」，親手繪製用大甲鎮瀾宮董事長顏清標人像當作海報，引發網路熱議。事後，學生認為造成困擾，因此私訊顏寬恒致歉，而顏寬恒則大器回應「我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！」

台中一中上周六舉辦園遊會，射擊氣球攤位上，掛著標哥穿著白襯衫、手拿一把黑色空氣槍的廣告海報，寫下7個字「肖年仔，欲拍銃嘸」直接用海線一哥人像，傳神的畫法，引發許多人的觀看注視，海報也被po上批踢踢，許多網友一看，果真是「真一中、100分啦」。

顏寬恒在第一時間透過臉書表示，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，還不忘推銷自家水餃，「記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃」，保證比消波塊好吃，下屆園遊會改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式，不用打統編喔」。

▲中一中園遊會攤位有一張標哥的海報。（圖／翻攝批踢踢）



沒想到園遊會擺攤引起廣大討論，一位一中的學生隨即私訊顏寬恒致歉，「我是台中一中108班的同學，對於這次的事件我們感到很抱歉，本來只是想在園遊會上擺攤搞笑，沒想到會因為網路媒體的瘋狂傳播，讓玩笑開大了，造成您和標哥的困擾，是我們考慮的不夠周到，所以我們必須要對標哥、您與您的家人致上誠摯的歉意。」謝謝委員的不計較，未來會持續推廣在地美食，

顏寬恒看到私訊後表示，「允中賢弟：您和您中一中108班的同學們言重了，諸位的創意四射，實在令人佩服。我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！」

顏寬恒說，我們這些大人是把未來寄託在你們身上啊；如果一個國家沒有了勇敢有創意的少年，怎麼會有美好的未來呢？所以不要擔心有一天會在海邊突然醒來或是被包在麵皮裡面（笑），您和同學們都很有創意，很有幽默感，都很棒，要感謝各位的家長和老師給了你們夠大的空間揮灑，才能夠讓我們全家都哈哈大笑；笑吧，笑有出頭天啊！

除此之外，顏寬恆還寄出幾箱「標太郎水餃」送給同學，告訴他們，若明年決定要賣水餃的話，「不只寬恒會去幫忙叫賣，蔣萬安委員也答應要去幫各位包水餃，這樣你們就多了兩個大叔工讀生啦！」

不少網友看到貼文大讚顏寬恆，「高情商的顔委員」、「寬哥帥爆了，海線果然心胸夠海量，讚喔！」、「有氣度，有風度，有高度，高EQ！」、「同學要學的是顏公子的自嘲與大器，出社會以後好處多多」；還有網友說，「萬安委員來包水餃，肯定擠爆人了」。

▼中一中學生私訊致歉，顏寬恒高EQ回應，自費買標太郎水餃送給中一中學生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

