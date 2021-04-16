大甲媽回鑾抵員林！人龍等鑽轎腳　總鋪師備40萬份餐點吃粗飽

▲大甲媽祖到福寧宮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境回鑾，凌晨1點從北斗奠安宮出發，繞行田尾、永靖，一路受到虔誠信眾的熱情相迎，上午進到員林市福寧宮，信眾得知可以鑽轎腳，立即擠到中山路，排一整排長龍，非常的熱鬧，鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤扶轎進廟後，隨即到餐廳用早膳，笑著大喊「就是這一味豬腳、控肉」最好吃啦。

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▲董事長顏清標大讚豬腳好吃。（圖／記者唐詠絮攝）

入口軟嫩Q彈的口感受到青睞，總鋪師林平和得知後高興的說，其實烹煮豬腳，沒有秘訣，一定要選用台灣溫體豬、加醬油及蒜等熬煮1個多小時後即可食用，「謝謝大家的喜愛啦」。

福寧宮準備了35萬份的餐點，清晨得知遶境人潮比往年多，再追加5萬份，有信眾捐蔬菜及麵條等等，總鋪師說，就是要給信眾吃健康吃粗飽，才有體力遶境，準備飯、有麵條也有滷控肉、豬腳及羹湯等等，非常澎派。

福寧宮前等著要鑽轎腳的信眾排到大馬路，目測來來去去有上千人，有來自台北的信眾說，排再久都沒關係，也有來自台南的信眾說，非常幸運，希望媽祖庇佑平安。

鎮瀾宮董事長顏清標上午受訪也針對昨晚的北斗爆發群眾糾紛時說，這只是信眾轉過身不小心碰到，沒有事啦！不過他特別誇獎豬腳控肉就屬員林的最好吃，今天也有鎮瀾宮隨行的人員，要挑戰吃完16塊豬腳，話一說完，大家都高興的大笑了。