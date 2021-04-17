大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎！調撥車道交管範圍曝

▲大甲媽回鑾下午抵達清水，前立委顏寬恒、顏莉敏兄妹扶轎。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲媽遶境17日回鑾抵達台中，下午抵達清水區，警方除出動150名警力與烏日警方接轎交接，隨後交由地方宮廟接轎，前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏兄妹親自扶轎，晚間將駐駕清水朝興宮，隔日清晨起駕前往大甲。

今天下午3時許，大甲媽遶境鑾駕北上回鑾抵達沙鹿區向上路六段與沙田路口，清水警分局與烏日警分局進行護轎交接。清水警分局長張啟祥即率隊在向上路與沙田路口等候，周邊則佈署150警力護轎安全維護及疏導交通等任務。 警方先站一整排，向媽祖三鞠躬以示敬意，接著由分局長張啟祥扶轎進入清水分局轄區，平安完成交接。

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▲▼現場人潮眾多，清水警方出動150警力護轎。（圖／民眾提供，下同）

警方交接後，一旁有刑警、制服員警護駕，在走100公尺後，警方將鑾轎交給地方宮廟接轎，由前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏兄妹檔親自扶轎，順利完成接轎任務。一旁則有大批民眾雙手合十祈福，整個護轎、接轎平和，大甲媽繼續遶境。

警方表示，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，包括沙田路與向上路口起至台灣大道與中山路口、中山路與成功東街口起至中山路（勞工育樂活動中心前）、中山路（勞工育樂活動中心前）起至清水區中山路與中正街口、清水區中山路與鎮南街口起至中山路與高美路口止、中山路與中華路口起至中山路與中華北路口止，將實施調撥車道，實施交管調撥車道。管制時間從17日中午12點至晚間8點止，分流沙田路北上車流改道向上路、中華路（外環道）紓解車潮。

另外，媽祖鑾轎今晚進入清水區中山路至朝興宮駐駕，北上維持內線1車道供一般車輛通行。另外，18日清晨，大甲媽祖鑾轎自清水朝興宮預計將於清晨起駕，清水警分局將於清水區中山路與中華路口起至中華北路、中山路口沿線南下實施調撥車道，管制時間自上午5時至12時，以疏解車流。

清水分局呼籲，大甲媽北上回鑾，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，另外，鑾轎行經沙鹿、清水區等區，將實施交通管制，請沿途信眾務必聽從現場交通人員指揮，以維護沿線交通順暢，警方亦表示，大甲媽回鑾勤務，清水警分局將全力維護媽祖鑾轎安全，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突將即時制止，並依法逮人送辦，警籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

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