義警餐會遭潑千隻蟑螂　林穎孟：北市治安需立刻大整肅

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。



記者黃巈禾／台北報導

台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區議員都在場，席間遭2名黑衣人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。對此，無黨籍北市議員林穎孟批評，「台北市的治安需要立刻大整肅」。

林穎孟4日在臉書表示，這麼囂張的作為，中山分局在第一時間表示初步認定是消費糾紛，請問有抓到現行犯了嗎？難道要見證市警局改寫消費糾紛定義的一刻了嗎？對此敏感案件，市警局實在應該謹言慎行。

林穎孟指出，從三月林森北路酒店被丟土製炸彈，到四月的中崙派出所黑衣人事件、北投分局被「問罪」，北市最近的治安敗壞，已經讓市民陷入深深的擔憂，誰能想見被一千隻蟑螂飛撲的可怕情況。

▲林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）



林穎孟提到，近期台北市長柯文哲與警政署持續在人事任命糾結互不相讓，但要提醒警政署和柯文哲，人事任命可以有不同意見，但不要忘記民眾最在乎的，就是希望警察能維護治安。

林穎孟還說，套句柯文哲常說的，該怎麼辦，就怎麼辦。警政署也已表示，會全力支援、支持台北市警局打擊犯罪不法的決心，恢復治安平穩，希望北市府和警政署務通力合作，該掃黑就掃黑，絕對不能姑息，以恢復治安為第一要務，務必將不法之徒一網打盡，還給首都市民安居樂業的台北市。

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