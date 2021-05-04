餐廳被丟「上千隻蟑螂」　環保局急噴藥消毒：怕跑到民宅⋯

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區北市議員皆在場，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯，引發外界熱議。對此，台北市環保局長劉銘龍表示，4日上午已到餐廳附近噴藥消毒，由於此案似乎意圖恐嚇，所以屬於刑事案件，除非警方認為有違反環境衛生部分，移過來的話環保局才會另做處理。

這起餐廳櫃檯遭砸千隻蟑螂的事發地點，位於台北市中山區新生北路二段28號的鉅星匯國際宴會廳二樓，當時在現場出席餐會的人員，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員王欣儀、簡舒培、羅智強、鍾沛君、王閔生等人，整個現場將近有700人左右。

中山分局4日召開記者會表示，「分局獲報抵達現場後，潑蟑螂的嫌犯已經逃逸，經調閱資料後發現，現場疑似有2名潑蟑螂的男性、還有1男1女疑似在現場把風，而4名嫌犯潑灑蟑螂之後，利用步行、汽機車等變換交通工具的方式躲避警方緝捕。」此外，中山分局也提到，關於犯嫌動機，目前經初步訪查，認為與當時在餐廳內的個團體可能性較低，黑衣人與餐廳糾紛可能性較高。

台北市議會4日上午進行警政衛生委員會，台北市議員陳建銘提及，潑蟑螂要如何處罰？北市環保局長劉銘龍回應，此案應該是有所謂意圖恐嚇，所以屬於刑事部分，一般公務單位處理是以刑事作為優先，應該先從警方偵辦、處理刑事部分，若警方認為還有相關行政，例如違反環境衛生部分，警方移過來他們就會處理。

劉銘龍指出，中山區清潔隊4日一早已經到該餐廳附近噴藥消毒，因為怕有些蟑螂沒清到，跑到附近水溝民宅，所以已經有去清了。



▼環保局一早緊急派員消毒餐廳周圍。（圖／北市環保局提供，下同）

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