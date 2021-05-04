滅蟑神器「1打1000」穩贏　直擊爆噁畫面！兇猛KO飛天大蟑螂

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台北大安區臥龍義警中隊昨晚間舉辦餐敘，雙北警局長、台北市議員等都出席，怎料突遭兩名黑衣男潑灑上千隻蟑螂，儼然挑釁警界公權力，而「蟑螂」、「如何滅蟑」等也瞬間成為網上熱議焦點。

蟑螂是令許多人聞之色變的狠角色，不過當牠們碰上「地獄掠食者」非洲牛蛙，或「蛙界暴龍」美洲牛蛙時，可就小命不保了。

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YouTube頻道「Frog War Time」就PO出一系列牛蛙略食影片，畫面中牠們淡定地坐在原地，面對高速移動的蟑螂，牠們不慌不忙，只要一有FU，就立刻往前跳，張開血盆大口後，猛然發出超精準的吐舌攻擊，最後活生生將整隻吞下肚。

▲牛蛙張開血盆大口。（圖／翻攝自YouTube／Frog War Time）

原本透明箱子被放入多隻會飛的大蟑螂，然而短短4分多鐘，接連被兩隻牛蛙「兇猛完食」，重點是牠們一副老神在在的模樣，似乎完全不費吹灰之力。

另外，網上也有許多非洲牛蛙吞食老鼠、蟑螂的影片，身手靈活又胃口超大的牠們，一跳能達4公尺遠，而且攻擊力超猛，那些獵物都難逃牠們尖牙和長舌的荼毒阿！

▲迅速將大蟑螂吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／Frog War Time）

拉回潑蟑事件，中山分局今指出，初步訪查後認為，黑衣人與餐廳糾紛可能性較高，因為當時黑衣人是在大廳潑灑，並沒有進到宴會廳內，不過仍不排除各個可能性。