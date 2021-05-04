基層員警：如果潑蟑螂是挑釁　「應丟在警察的聚餐場所裡」

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。



記者林銘翰／台北報導

雙北市警察局長3日晚間出席義警餐會，席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂滋事。對此，台北市警交通大隊萬華分隊警員石明謹認為，這不大像是對警察的挑釁，「如果是挑釁的話，應該直接丟掉警察的聚餐場所裡面」，看起來是比較像是針對餐廳。

台北市中山區鉅星匯國際宴會廳3日舉辦警界餐敘，包括雙北市警局長在內共有近700人出席，席間卻有2名黑衣人跑到2樓櫃台處，潑灑2大包活蟑螂鬧事逃逸，中山分局、台北市刑大及刑事局幹員隨即成立專案小組，目前已掌握4男1女犯嫌身分，正追查到案中。

時代力量立法院黨團4日上午召開「警紀崩壞，盡忠職守的警察情何以堪」記者會，邀請石明謹、台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪等人出席。

▲時代力量立法院黨團召開「警紀崩壞，盡忠職守的警察情何以堪」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



石明謹會後受訪時表示，從這兩天的新聞內容來看，這不太像是針對員警的場合，比較像跟營業場所有私人恩願，「剛好很巧有員警的聚會在現場，當然也會對整個治安的形象有很大的影響」。

石明謹說，不管一開始的原因為何，有這麼多警察同仁在場，尤其過去這一、兩週警察發生這麼多事情後，絕對會被大家聯想在一起，這是要急迫解決的問題，如果按照現在很多民眾覺得警察的形象不好，出任何事情只要有警察在附近，都會造成負面影響。

石明謹認為，本次事件不大會是對警察的挑釁，「如果是挑釁的話，應該直接丟掉警察的聚餐場所裡面」，看起來是比較像是針對餐廳，但是既然有警察在場，還是有人願意做這麼膽大的行為，在警察與治安方面確實要進行檢討。

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